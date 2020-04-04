Наталка Карпа рассказала, как защищает трехмесячную дочь от коронавируса

Украинская певица Наталка Карпа серьезно относится к эпидемии коронавируса. Знаменитость придерживается карантинных мер и рекомендаций врачей, чтобы обезопасить своего первенца, которого родила три месяца назад.

По словам артистки, придя домой с улицы, она снимает все и идет в душ. Лишь после этого позволяет себе приблизиться к дочери, пишет ТСН.

Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Никаких совместных походов в магазины с малышом. Возвращаясь с покупок, сразу при входе в квартиру снимаю все. Иду в душ, промываю горло и нос и только тогда позволяю себе приблизиться к ребенку", - поделилась Наталка.

Это касается и остальных членов ее семьи - мужа-героя АТО Евгения Терехова и ее мамы, которая помогает певице с малышкой.

"Несколько раз в день дезинфицирую все поверхности в квартире. Прогулки ограничиваем пребыванием на балконе, - добавила Карпа.

Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа, которая впервые стала мамой в 38 лет, пережила трудные роды. Артистка призналась, что появление малышки на свет затянулось.

Также певица рассказала о семейной утрате. Болью потери Наталка Карпа поделилась с поклонниками на личной странице в Instagram.

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