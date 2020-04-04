Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом - Covid-19 подхватил и ее трехлетний сын

Американская певица Пинк (Pink) сообщила о том, что она и ее трехлетний сын Джеймсон заразились коронавирусной инфекцией. Первые симптомы Covid-19 артистка и ее ребенок почувствовали две недели назад.

Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram. По словам звезды, ее лечащий врач сразу сделал тест на коронавирус, и он показал положительный результат. После этого певица и ее сын провели в изоляции 14 дней и следовали указаниям доктора.

Несколько дней назад Pink и ее ребенка снова протестировали. "Всего пару дней назад мы провели повторный тест, и сейчас, к счастью, результат был отрицательным", - поделилась певица.

"Эта болезнь серьезна и реальна. Люди должны знать, что она может коснуться всех: молодых и старых, здоровых и больных, бедных и богатых, и нужно, чтобы тестирование было бесплатным и широко доступным для всех", - отметила певица.

Пинк также заявила, что направит по 500 тысяч долларов своих личных средств в фонды в Филадельфии и в Лос-Анджелесе на помощь медработникам и для борьбы с коронавирусом.

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