Племянница Ротару примерила свадебное платье и рассекретила бюджет торжества

Украинская певица Sonya Kay, племянница народной артистки Украины Софии Ротару, уже вовсю готовится к свадьбе. Торжество состоится 7 июня в одном из дорогих ресторанов Киева.
Подробностями церемонии девушка поделилась в программе "Життя відомих людей". Развлекать гостей будут украинский певец Ivan Navi и танцевальный молдавский коллектив. А ведущими вечера станут Анатолий Анатолич и Маша Виноградова.
Рассекретила Соня и бюджет свадьбы. "Максимум это 100 тысяч долларов. Платим мы пополам – родители и мы с женихом", - призналась певица.
Свадебное платье артистка пока не выбрала, но согласилась примерить несколько роскошных вариантов. По словам Сони, на подвенечный наряд она готова потратить 6-8 тысяч долларов.
Напомним, что о помолвке Соня объявила в середине ноября. Девушка ответила "да" на предложение руки и сердца через 5 месяцев после знакомства с будущим мужем. Личность своего избранника певица не раскрывает и даже не называет его имени. Известно только, что будущий муж артистки - профессиональный хоккеист и младше нее на 3 года.
- 24 марта Sonya Kay потеряла отца. Для певицы смерть папы стала настоящим шоком, но несмотря на такие трагические обстоятельства свадьба все же состоится.
- Ранее Sonya Kay серьезно травмировала обе руки во время поездки в Барселону (Испания). Об этом она рассказала на личной странице в Instagram, приложив к посту фотографию с гипсом на одной из рук.
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