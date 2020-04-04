Племянница Ротару примерила свадебное платье и рассекретила бюджет торжества

Украинская певица Sonya Kay, племянница народной артистки Украины Софии Ротару, уже вовсю готовится к свадьбе. Торжество состоится 7 июня в одном из дорогих ресторанов Киева.

Подробностями церемонии девушка поделилась в программе "Життя відомих людей". Развлекать гостей будут украинский певец Ivan Navi и танцевальный молдавский коллектив. А ведущими вечера станут Анатолий Анатолич и Маша Виноградова.

Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Рассекретила Соня и бюджет свадьбы. "Максимум это 100 тысяч долларов. Платим мы пополам – родители и мы с женихом", - призналась певица.

Свадебное платье артистка пока не выбрала, но согласилась примерить несколько роскошных вариантов. По словам Сони, на подвенечный наряд она готова потратить 6-8 тысяч долларов.

Напомним, что о помолвке Соня объявила в середине ноября. Девушка ответила "да" на предложение руки и сердца через 5 месяцев после знакомства с будущим мужем. Личность своего избранника певица не раскрывает и даже не называет его имени. Известно только, что будущий муж артистки - профессиональный хоккеист и младше нее на 3 года.

24 марта Sonya Kay потеряла отца. Для певицы смерть папы стала настоящим шоком, но несмотря на такие трагические обстоятельства свадьба все же состоится.

Ранее Sonya Kay серьезно травмировала обе руки во время поездки в Барселону (Испания). Об этом она рассказала на личной странице в Instagram, приложив к посту фотографию с гипсом на одной из рук.

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