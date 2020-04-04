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Украинская певица выпустила первый онлайн-клип - видео снимали согласно нормам карантина

Артистка не стала ждать окончания карантина и сняла клип дома

суббота, 4 апреля 2020, 13:05
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Украинская исполнительница TARABAROVA (Светлана Тарабарова) презентовала клип на песню "Найкрасивіша. NO STRESS". Музыкальное видео создавалось согласно всем нормам карантина: певица и танцовщицы снимали себя самостоятельно, не выходя из дома.

Премьера видеоряда состоялась на YouTube-канале артистки. "Мы это сделали. Не нарушая правил карантина: снимали online, монтировали online, рисовали online!", - поделилась эмоциями Светлана.

Реализовать идею помогла режиссер Инна Грабар. Идея требовала тщательной подготовки - вся команда часами в онлайне обсуждали образы и макияж, повторяли танцевальные движения, выбирали локации и ракурсы съемок, консультировались, как лучше выставить свет.

Фолловеры певицы пришли в восторг от клипа и поблагодарили ее за позитив, который она дарит в это непростое для Украины и всего мира время.

"Вауууу! Очень крутой и зажигательный клип! Спасибо за позитив", "Спасибо за лучик позитива!!! Всем здоровья!!", "Восторг девчонки", "Вау, сколько мотивации", "Гимн карантина", "Просто круть! Это фурор! Вы очень круто все продумали", - восхищаются фанаты в комментариях под роликом.

  • Участницы юмористического проекта "Женский Квартал" студии "Квартал 95" перепели знаменитую украинскую песню "Чом ти не прийшов?", вставив в нее строки о коронавирусе. Видео было снято по нормам карантина - не выходя из дома.
  • Ранее Потап в рамках своего сольного проекта ПТП выпустил песню "Карантин" - о ностальгии по миру без коронавируса и о надежде, что все скоро закончится. Трек был записан в пустом зале дворца "Украина".

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