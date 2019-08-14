Арест A$AP Rocky в Швеции: суд признал рэпера виновным

Американский рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс), которого в начале июля арестовали в Стокгольме (Швеция) из-за драки с прохожими, признан виновным в нападении.

Такой вердикт был озвучен судом Стокгольма, пишет 14 августа Variety. Виновными также признали еще двоих членов команды музыканта. Их обвинили в проявлении чрезмерной жестокости. Приговор будет озвучен позже. На данный момент лишь известно, что наказание будет условным, а A$AP Rocky возместит ущерб жертвам инцидента.

Рэпер был арестован с двумя членами своей команды в ночь на 3 июля после стычки с 19-летним Мустафой Джафари в Стокгольме несколькими днями ранее. Рэпер и его коллеги оставались под стражей вплоть до 2 августа. На заседании суда, который признал их виновными, исполнитель его приятели уже не присутствовали. Швецию музыкант покинул сразу после освобождения из-под стражи и в прошлое воскресенье уже выступил на фестивале в Калифорнии, где также упоминал о своих неприятностях: "Это был страшный, унизительный опыт, но я сейчас здесь".

Сам A$AP Rocky свою вину не признает и утверждает, что был вынужден обороняться от агрессивных нападок случайных встречных на улице города. В свою очередь, местная прокуратура заключила, что трое мужчин проявили слишком много насилия, чтобы их действия считались самообороной.

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