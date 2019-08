В новом сезоне "Форс-мажоров" вспомнили о Меган Маркл: тонкая шутка привела фанов в восторг

Сценаристы американского сериала "Форс-мажоры" решили необычно вспомнить о Меган Маркл в заключительном сезоне телесериала.

До того, как стать супругой принца Гарри Меган была известна как звезда "Форс-мажоров". Она снялась в семи сезонах проекта, где исполнила роль Рэйчел Зейн. Но после того, как Маркл стала членом британской семьи, о карьере актрисы ей пришлось забыть.

Снимая финальный, девятый сезон сериала продюсеры проекта пытались уговорить герцогиню Сассекскую на съемки в одном из эпизодов, предложив Меган за одну серию 6 миллионов евро. Эти деньги якобы должны были пойти на благотворительность. Но Маркл отвергла предложение продюсеров.

В конце седьмого сезона, когда Меган покинула проект, сценаристы "Форс-мажоров" отправили героиню Маркл вместе с ее сценическим мужем Майком Россом (в исполнении актера Патрика Джей Адамса) в другой город, где они якобы основали собственную юридическую фирму. Восьмой эпизод прошел без участия персонажей Меган и Патрика. Затем продюсеры решили продлить сериал, сняв девятый сезон, который станет заключительным.

Так, в одной из серий, когда Майк ненадолго возвращается, у него спрашивают, как дела у Рэйчел. На что он отвечает: "Если я скажу вам, насколько хорошо, вы, возможно, мне не поверите", намекая на нынешний статус Меган.

На официальной странице сериала в Twitter было размещено видео этой сцены. "Оказалось, что дела у Рэйчел действительно хороши", - гласит подпись к ролику, которая сопровождается подмигивающим смайликом.

Turns out Rachel is doing REALLY well.#Suits pic.twitter.com/Xt4cofVECd