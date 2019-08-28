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Дочь Майкла Джексона поделилась мнением о педофилах после скандального фильма об отце

Пэрис Джексон не собирается мириться с педофилами ни при каких обстоятельствах

среда, 28 августа 2019, 11:18
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Спустя полгода после выхода документального фильма "Покидая Неверленд", в котором двое мужчин обвинили Майкла Джексона в их растлении в конце 1980-х и начале 1990-х годов, дочь музыканта Пэрис поделилась в Twitter неожиданным постом о педофилах.

21-летняя девушка, называющая себя бисексуалкой, сказала, что хочет дистанцироваться от педофилов и растлителей, которые пытаются присоединиться к ЛГБТ-сообществу.

"Видимо, педофилы и растлители пытаются присоединиться к ЛГБТК+ сообществу, в качестве оправдания говоря, что они родились такими. Не знаю, что чувствуют другие, но я лично не собираюсь мириться с теми, кто насилует детей или животных, и не стану считать их братьями и сестрами", - написала она.

В комментарии Пэрис добавила: "Прежде чем вы начнете меня критиковать, объясню, что есть зоофилы, которые идентифицируют себя как фурри (антропоморфные животные), и делают все это".

Активистка поделилась мыслями со своими 1,3 миллионами поклонников в Twitter, но сейчас оригинальный пост уже удален. Это произошло спустя 6 месяцев после того, как документальный фильм "Покидая Неверленд" раскрыл, что ее отец Майкл Джексон был педофилом и подвергал сексуальному насилию 10-летнего Джеймса Сейфача и 7-летнего Уэйда Робсона.

Джексон скончался в 2009 году в возрасте 50 лет, но при жизни отрицал все обвинения в сексуальном насилии над детьми. Семья Джексонов также выступила с решительным опровержением утверждений, сделанных в фильме, пишет издание Mirror.

В 2003 году в документальном фильме "Жизнь с Майклом Джексоном" певец защищал себя от претензий по поводу жестокого обращения с детьми. Он объяснил, что хотя и делил постель с Маколеем Калкиным и его братом Кираном, но это было "совершенно невинно".

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