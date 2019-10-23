Могут быть различные "неожиданности": муж Повалий объяснил причину отмены концерта певицы в Киеве

Муж Таисии Повалий, продюсер Игорь Лихута, прокомментировал отмену юбилейного концерта артистки в Киеве.

По словам продюсера, выступление певицы пришлось отменить из-за "политической ситуации" в стране, пишет "КП" в Украине".

"Посоветовавшись с профессионалами, мы с Таисией пришли к выводу, что из-за политической ситуации в нашей стране этот концерт проводить не стоит. Могут быть различные "неожиданности". Поэтому решили подождать", - сказал он, добавив, что пока они будут гастролировать "за рубежом".

Вместе с тем Лихута заявил, что сдаваться они не собираются. "Мы все равно сделаем этот концерт через год или через полтора. Надеюсь, ситуация в стране изменится", - отметил продюсер певицы.

Напомним, что Таисия Повалий не выступала на родине с 2014-го года, зато она была частой гостьей на концертах в Кремле, активно гастролировала в России.

А в этом году певица решила дать большой концерт в Киеве и приурочить его к своему 55-летию. Кого-то эта новость порадовала, но большинство отреагировали негативно, обвинив артистку в предательстве.

В начале сентября Роман Недзельский, директор Дворца "Украина", где должно было состояться шоу, сообщил, что концерт Таисии Повалий не состоится. Он также подчеркнул, что на эту дату уже запланировано другое мероприятие.

Позже отмену концерта подтвердила и сама Повалий. Она также отметила, что ожидала чудо, которое так и не произошло.

Ранее Таисия Повалий призналась в любви одному из российских городов - Санкт-Петербургу. Такое признание возмутило украинских поклонников артистки.

Продюсер Игорь Лихута, заявил, что Таисия Повалий не выступает в родной стране, так как здесь ее "травят".

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.