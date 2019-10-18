Хотелось чуда: Таисия Повалий отреагировала на отмену концерта в Киеве

Украинская певица Таисия Повалий, которая работает в России, отреагировала на отмену ее юбилейного концерта в Киеве. Выступление артистки должно было состояться 10 декабря во Дворце "Украина".

Исполнительница написала пост, в котором лично сообщила поклонникам, что выступление не состоится. Она также отметила, что ожидала чудо, которое так и не произошло.

"Дорогие мои! Скажу честно, безумно хотелось чуда! Это ведь так важно для меня! Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой - я понимаю, что нужно еще время, а это значит, что мне снова придется не стареть", - написала Повалий, пообещав фанам "много всего интересного и в ближайшее время".

Напомним, что Таисия Повалий не выступала на родине с 2014-го года, зато она была частой гостьей на концертах в Кремле, активно гастролировала в России.

А в этом году певица решила дать большой концерт в Киеве и приурочить его к своему 55-летию. Информация о выступлении Повалий появилась 23 июля. Анонс события певица разместила на своей странице в Instagram и сразу сообщила, что билеты уже есть в продаже.

Кого-то эта новость порадовала, но большинство отреагировали негативно, обвинив артистку в предательстве. А директор ДК назвал информацию о концерте Повалий "провокацией", а продажу билетов незаконной.

После этого певица написала новый пост, в котором заявила, что ее "достало вранье вокруг ее персоны". Она написала, что в "Крыму не была", а "на гастроли в РФ не убегает, а выезжает".

В начале сентября директор Дворца "Украина" Роман Недзельский сообщил, что концерт Таисии Повалий не состоится. Он также подчеркнул, что на эту дату уже запланировано другое мероприятие.

Ранее в российской столице состоялось шоу Таисии Повалий под названием "Сердце - дом для любви". Артистка отметила, что это событие стало для нее "знаковым".

Муж Таисии Повалий, продюсер Игорь Лихута, заявил, что певица не выступает в родной стране, так как здесь ее "травят".

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