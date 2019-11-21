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Королева Елизавета II отстранила сына от работы после скандального интервью

Принц Эндрю утверждает, что инициатива "уйти в тень" исходила от него

четверг, 21 ноября 2019, 12:05
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20 ноября средний сын королевы Елизаветы II принц Эндрю сообщил о решении отойти от общественных дел после интервью ВВС о связи с опальным финансистом и осужденным секс-преступником Джеффри Эпштейном, пишет People.

"Обстоятельства, касающиеся моей прежней связи с Джеффри Эпштейном, серьезно нарушили работу моей семьи и важную работу многих благотворительных организаций, которые я с гордостью поддерживаю, - заявил он. - Поэтому я спросил Ее Величество, могу ли я отойти от государственных обязанностей в обозримом будущем, и она дала свое разрешение".

Принц Эндрю добавил, что по-прежнему сожалеет о необдуманной связи с Эпштейном.

"Его самоубийство оставило много вопросов без ответа, особенно для его жертв, и я глубоко сочувствую всем, кто пострадал. Могу только надеяться, что со временем они смогут восстановить свою жизнь. Конечно, я готов помочь любому правоохранительному органу в их расследованиях, если потребуется", - добавил он.

После выхода интервью BBC сына королевы критиковали за отсутствие сочувствия к жертвам Эпштейна и решение остаться в его доме в декабре 2010 года, после обвинения в вовлечении несовершеннолетней в проституцию. Принц Эндрю также сказал, что "не помнит, что когда-либо встречался" с Вирджинией Робертс Джуффре. Женщина утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Эпштейн заплатил ей 15 тысяч долларов за секс с принцем.

People сообщает, что 59-летний Эндрю, скорее всего, сохранит свой титул герцога Йоркского и 8-е место в очереди престолонаследия, которое занимает после 6-месячного сына принца Гарри и Меган Маркл. Дочери принца Эндрю, принцесса Беатрис и принцесса Евгения, не имеют официальных ролей при дворе, потому решение отца отойти от общественных дел их не коснется.

Принц Эндрю в настоящее время проживает в Королевской Ложе в Виндзоре, и продолжит там жить. Деньги для работающих членов королевской семьи поступают непосредственно из частного дохода королевы от герцогства Ланкастерского, и Эндрю, вероятно, продолжит получать их от своей матери.

  • Королевская семья поздравила принца Чарльза с днем рождения трогательными семейными фото. Наследнику британского престола исполнился 71 год.
  • Меган Маркл и принц Гарри не будут праздновать Рождество с королевской семьей. У таблоидов появился новый повод для сплетен, но в Букингемском дворце поспешили сразу же их развеять.

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