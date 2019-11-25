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Сына королевы Елизаветы II "выдворили" из Букингемского дворца

Теперь опальному принцу Эндрю придется подыскать новое место для работы

понедельник, 25 ноября 2019, 14:16
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Офис принца Эндрю в Букингемском дворце опустел: после скандального интервью среднего сына Елизаветы II о связи с секс-преступником Джеффри Эпштейном его отстранили от общественных обязанностей и велели найти новое место для ведения бизнеса. Издание New York Post пишет, что это решение было санкционировано Королевой.

Сообщается, что Елизавета II была обеспокоена тем, что скандал запятнает репутацию королевской семьи. Сам Эндрю подтвердил, что уходит, "чтобы не мешать работе родственников и благотворительных организаций, с которыми ранее сотрудничал".

Королева также уволила Аманду Тирск - давнего секретаря принца Эндрю, которая позволила ему пойти на позорное интервью BBC. По информации Times, герцог Йоркский - первый член британской королевской семьи, отказавшийся от официальных обязанностей из-за репутационного скандала.

Газета The Times of London пишет, что главную роль в отстранении принца Эндрю от его работы сыграл его племянник - принц Уильям.

"Уильям все больше вовлекается в принятие решений, касающихся института монархии, и он не является большим поклонником своего дяди Эндрю, - сказал изданию источник. - Уильям считает, что все произошло правильно".

Источники, близкие к Елизавете II, говорят, что хотя королева глубоко разочарована произошедшим, "в частном порядке" она все же поддерживает Эндрю. Свидетельством этого стал их совместный снимок, сделанный на конной прогулке в Виндзоре.

Также Королева отказалась от планов, касательно грядущего 60-летия Эндрю, и вместо большой вечеринки событие 19 февраля отменят небольшим семейным ужином.

  • Королевская семья поздравила принца Чарльза с днем рождения трогательными семейными фото. Наследнику британского престола исполнился 71 год.
  • Меган Маркл и принц Гарри не будут праздновать Рождество с королевской семьей. У таблоидов появился новый повод для сплетен, но в Букингемском дворце поспешили сразу же их развеять.

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