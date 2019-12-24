Без отдыха и зарплаты: няня Мэрайи Кэри подала на певицу в суд

Мэрайя Кэри столкнулась с иском от бывшей няни своих 8-летних близнецов Монро и Мороккана. По информации TMZ, Мария Бургес утверждает, что певица не полностью выплатила ей зарплату за период с конца 2017 до начала 2018 года.

По словам няни, Кэри неправильно посчитала ее рабочие часы, каждый из которых стоил $25. Бургес также утверждает, что работодательница не позволяла ей делать перерывы, как того требует закон Калифорнии, включая перерывы на еду и отдых.

Женщина не уточнила, сколько часов ей нужно было работать на певицу, но в иске подразумевается, что она работала "круглосуточно". В ее обязанности также входили вещи, которые не относились к работе няни. Среди других претензий - плохое обращение со стороны одного из телохранителей Кэри.

Бургес заявила, что телохранитель пытался выгнать ее из машины во время поездки в Лас-Вегас, и когда она пожаловалась на его поведение, ее уволили.

Кэри пока не комментирует судебный процесс публично, но ее представитель опроверг обвинения. "Это юридически и фактически необоснованное требование, которое будет энергично оспариваться", - говорится в заявлении.

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