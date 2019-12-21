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Мэрайя Кэри выпустила новый клип на свой рождественский хит: это видео подарит всем праздничное настроение

Знаменитую песню All I Want for Christmas Is You впервые услышали в 1994 году

суббота, 21 декабря 2019, 15:33
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В 2019 году знаменитому хиту All I Want for Christmas Is You исполнилось 25 лет. В честь этого события Мэрайя Кэри решила приятно удивить поклонников, представив новый клип на всеми любимую рождественскую песню.

Атмосферный ролик появился на официальном YouTube-канале певицы. В обновленной версии клипа главной героиней стала девочка, которая на праздничных витринах встречает волшебные игрушки.

Сама Мэрайя в видео появляется в облегающем рождественском наряде и обольстительном красном платье.

У нового клипа All I Want for Christmas Is You есть все шансы побить рекорд предыдущего, который собрал более 600 миллионов просмотров в YouTube. Ведь всего за сутки обновленный ролик просмотрели чуть больше 4 миллионов пользователей, и эта цифра продолжает стремительно расти.

  • Дмитрий Шуров (Pianoбой) выпустил к праздникам трогательную новогоднюю песню "Якщо хочеш Новий рік", в которой рассказал о семье и отношениях. В клипе к треку сам музыкант предстал в образе Санта-Клауса, приносящего мир в сердца людей.
  • Порадовала поклонников праздничным роликом и группа TIK. На днях музыканты презентовали клип на свой новый трек "Новий рік". Главной героиней видео стала актриса юмористической программы "Дизель Шоу" Яна Глущенко.

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