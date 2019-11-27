RU  UA

Лайм

Книга рекордов Гиннесса назвала самую популярную праздничную песню

Спорить не станем: в новогодние праздники хит Мэрайи Кэри звучит из каждого утюга

среда, 27 ноября 2019, 11:00
читати статтю українською

Организация рекордов Гиннесса удостоила Мэрайю Кэри трех наград за песню 1994 года "All I Want for Christmas Is You". Об этом звезда с гордостью рассказала в своем Instagram.

Каждый год перед зимними праздниками песня "All I Want for Christmas Is You" входит в мировые хит-парады. В книге рекордов Гиннесса 2020 года она появится сразу в трех номинациях: самая популярная праздничная песня в хит-параде Hot 100; трек, который чаще всего проигрывали на интернет-платформе потокового аудио Spotify за 24 часа (более 10,8 миллионов раз в декабре 2018 года); рождественская песня, которая продержалась больше всего недель в британском чарте Top 10.

Кэри приняла награду на сцене во время своего рождественского шоу в Лас-Вегасе. В Instagram звезда написала, что была так рада, что пригласила представителя Гиннесса присоединиться к ней в завершении выступления.

Несмотря на радость Мэрайи, далеко не все музыканты лестно отзываются о Книге рекордов Гиннесса. Например, фронтмен рок-группы The White Stripes Джек Уайт обвинил организацию в том, что они "по собственной прихоти выбирают, что считать рекордом, а что - нет". Уайт обиделся на представителей Книги за то, что они аннулировали его рекорд самого короткого концерта в истории рока.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Аня заслуживала этот кубок больше: судья Танців з зірками высказался о финале шоу

Судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма считает, что Анна Ризатдинова и Александр Прохоров заслуживали победы больше, чем Ксения Мишина и Женя Кот.

Ксения Мишина поделилась эмоциями после победы в шоу Танці з зірками-2019

Актриса Ксения Мишина прокомментировала свою победу на шоу "Танці з зірками 2019".

Директор Ротару старательно оправдал певицу перед Россией за "спонсирование войны": видео

Представителя певицы встретили в эфире со словами "объясняйтесь"

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: