Книга рекордов Гиннесса назвала самую популярную праздничную песню

Организация рекордов Гиннесса удостоила Мэрайю Кэри трех наград за песню 1994 года "All I Want for Christmas Is You". Об этом звезда с гордостью рассказала в своем Instagram.

Каждый год перед зимними праздниками песня "All I Want for Christmas Is You" входит в мировые хит-парады. В книге рекордов Гиннесса 2020 года она появится сразу в трех номинациях: самая популярная праздничная песня в хит-параде Hot 100; трек, который чаще всего проигрывали на интернет-платформе потокового аудио Spotify за 24 часа (более 10,8 миллионов раз в декабре 2018 года); рождественская песня, которая продержалась больше всего недель в британском чарте Top 10.

Кэри приняла награду на сцене во время своего рождественского шоу в Лас-Вегасе. В Instagram звезда написала, что была так рада, что пригласила представителя Гиннесса присоединиться к ней в завершении выступления.

Несмотря на радость Мэрайи, далеко не все музыканты лестно отзываются о Книге рекордов Гиннесса. Например, фронтмен рок-группы The White Stripes Джек Уайт обвинил организацию в том, что они "по собственной прихоти выбирают, что считать рекордом, а что - нет". Уайт обиделся на представителей Книги за то, что они аннулировали его рекорд самого короткого концерта в истории рока.

