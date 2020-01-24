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Хиллари Клинтон рассказала о дружбе с Харви Вайнштейном, которого судят за изнасилования

Клинтон и опального продюсера связывали давние дружеские отношения

пятница, 24 января 2020, 17:41
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Хиллари Клинтон в интервью The Hollywood Reporter объяснила свою дружбу с продюсером Харви Вайнштейном, который сегодня рискует получить от 5 лет до пожизненного заключения за сексуальные преступления.

Более 80 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах, принуждении сексу и изнасилованиях, но бывший госсекретарь США уверяет, что ничего не знала о его хищническом поведении.

"Как мы могли знать? Он собрал деньги для меня, для Обамы, для демократов в целом, - сказала Клинтон. - В то время все думали, что это имеет смысл. И, конечно, если бы мы все знали то, что знаем сейчас, это повлияло бы на наше поведение".

Вайнштейн был давним спонсоров демократов и даже проводил сбор средств для Хиллари Клинтон во время президентских выборов 2016 года.

После того, как в 2017 году женщины одна за другой начали обвинять киномагната в сексуальных преступлениях, Хиллари Клинтон поспешила заявить, что шокирована и потрясена разоблачениями своего давнего приятеля.

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