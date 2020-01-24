Хиллари Клинтон рассказала о дружбе с Харви Вайнштейном, которого судят за изнасилования

Хиллари Клинтон в интервью The Hollywood Reporter объяснила свою дружбу с продюсером Харви Вайнштейном, который сегодня рискует получить от 5 лет до пожизненного заключения за сексуальные преступления.

Более 80 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах, принуждении сексу и изнасилованиях, но бывший госсекретарь США уверяет, что ничего не знала о его хищническом поведении.

"Как мы могли знать? Он собрал деньги для меня, для Обамы, для демократов в целом, - сказала Клинтон. - В то время все думали, что это имеет смысл. И, конечно, если бы мы все знали то, что знаем сейчас, это повлияло бы на наше поведение".

Вайнштейн был давним спонсоров демократов и даже проводил сбор средств для Хиллари Клинтон во время президентских выборов 2016 года.

После того, как в 2017 году женщины одна за другой начали обвинять киномагната в сексуальных преступлениях, Хиллари Клинтон поспешила заявить, что шокирована и потрясена разоблачениями своего давнего приятеля.

СМИ рассказали о тайной дружбе Меган Маркл и Хиллари Клинтон. Объятия и моральная поддержка - минимум из того, что 72-летняя Клинтон готова предложить своей 38-летней подруге.

Третий сезон сериала "Американская история преступлений: Импичмент" расскажет о секс-скандале с участием Билла Клинтона и Моники Левински. Роль бывшего президента США сыграет номинант на "Оскар".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.