Допрыгался: партнерша Остапчука по Танцям з зірками язвительно высказалась о ситуации вокруг его развода

Разговоры о разводе Владимира Остапчука не утихают уже несколько месяцев. А после интервью его жены Елены Войченко, где она обвиняет супруга в многочисленных изменах, на телеведущего обрушился шквал критики. Ситуацию решила прокомментировать и партнерша Остапчука по "Танцям з зірками-2019" Илона Гвоздева.

Хореограф опубликовала в своем Instagram совместный снимок с Владимиром и добавила к нему язвительный комментарий: "Допрыгался ты, Вова!". Подписчики Гвоздевой по-разному восприняли слова танцовщицы: одни поддержали ее в высказываниях, а другие осудили за то, что она лезет в чужую семью.

"Илона бессовестная", "А вам какое дело?", "Всем по приколу что ли. Стирать грязное белье! Вова парень взрослый, я думаю пусть сам разгребает!", "Решила попиариться на разводе Остапчука", - пишут одни.

"Вы явно знаете что-то больше, но я не могу понять что руководит Вашими смелыми высказываниями", "Возможно вы правы", "Так ему и надо", - комментируют другие.

Еще один резкий комментарий Илона оставила под недавним постом Владимира, где он обещает ответить на все вопросы о разводе телеведущей Кате Осадчей.

Илона также разместила в "сториз" ссылку на публикацию супруги дизайнера Андре Тана Алины Харченко, которая, вероятно, является близкой подругой жены Остапчука. В своем посте бизнесвумен делится историей из своей жизни, а также упоминает телеведущего с женой.

"Поэтому, когда мне звонит и плачет в трубку Лена Войченко, бывшая жена телеведущего Вовы Остапчука, и говорит, что после развода ей не за что платить за Школу и папа деток появляется на 5 минут в месяц, чтобы снять для многотысячного Инстаграмма сториз - я говорю "Вытри слезы, девочка! Бумеранг всегда летит назад", - пишет Харченко.

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