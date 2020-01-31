RU  UA

Лайм

Допрыгался: партнерша Остапчука по Танцям з зірками язвительно высказалась о ситуации вокруг его развода

Илона Гвоздева не сдержала эмоций

пятница, 31 января 2020, 14:20
читати статтю українською

Разговоры о разводе Владимира Остапчука не утихают уже несколько месяцев. А после интервью его жены Елены Войченко, где она обвиняет супруга в многочисленных изменах, на телеведущего обрушился шквал критики. Ситуацию решила прокомментировать и партнерша Остапчука по "Танцям з зірками-2019" Илона Гвоздева.

Хореограф опубликовала в своем Instagram совместный снимок с Владимиром и добавила к нему язвительный комментарий: "Допрыгался ты, Вова!". Подписчики Гвоздевой по-разному восприняли слова танцовщицы: одни поддержали ее в высказываниях, а другие осудили за то, что она лезет в чужую семью.

"Илона бессовестная", "А вам какое дело?", "Всем по приколу что ли. Стирать грязное белье! Вова парень взрослый, я думаю пусть сам разгребает!", "Решила попиариться на разводе Остапчука", - пишут одни.

"Вы явно знаете что-то больше, но я не могу понять что руководит Вашими смелыми высказываниями", "Возможно вы правы", "Так ему и надо", - комментируют другие.

Еще один резкий комментарий Илона оставила под недавним постом Владимира, где он обещает ответить на все вопросы о разводе телеведущей Кате Осадчей.

Илона также разместила в "сториз" ссылку на публикацию супруги дизайнера Андре Тана Алины Харченко, которая, вероятно, является близкой подругой жены Остапчука. В своем посте бизнесвумен делится историей из своей жизни, а также упоминает телеведущего с женой.

"Поэтому, когда мне звонит и плачет в трубку Лена Войченко, бывшая жена телеведущего Вовы Остапчука, и говорит, что после развода ей не за что платить за Школу и папа деток появляется на 5 минут в месяц, чтобы снять для многотысячного Инстаграмма сториз - я говорю "Вытри слезы, девочка! Бумеранг всегда летит назад", - пишет Харченко.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Попавшая в "Миротворец" участница Голосу країни-10 заявила об угрозах в сети

Экс-солистка "Ленинграда" Василиса Старшова пожаловалась на угрозы и оскорбления со стороны украинских подписчиков.

Ведущая ошиблась в эфире о смерти Коби Брайанта и стала жертвой хейтеров - ее требуют уволить

Внимательные зрители выпуска новостей о смерти Коби Брайанта объяснили оговорку журналистки

Хиллари Клинтон рассказала о дружбе с Харви Вайнштейном, которого судят за изнасилования

Харви Вайнштейна судят за изнасилования двух женщин - Хиллари Клинтон объяснила, почему дружила с продюсером

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: