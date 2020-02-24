Музыкальный продюсер Нацотбора указал на нюанс в скандале с группой TVORCHI - кто-то таки врет

Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2020 Руслан Квинта прокомментировал скандал с группой TVORCHI, участники которой обвинили в своем неудачном выступлении техперсонал. По словам музыкантов, вокалист Джеффри Кенни не слышал в ушном мониторе музыки, поэтому якобы и не попадал в ноты.

По словам Квинты, нестабильный вокал, скорее всего, можно объяснить лишь малоопытностью Кенни. Ведь в техническом плане проблем быть не могло. И вот почему.

Фото: instagram.com

"Если у вокалиста нет фонограммы в "инэйрах", он с самого начала песни не попадет в ритм, начнет ориентироваться на "обратку" (звук, который возвращается из зала на сцену) - а это опоздание на 300 мл секунд темпоритма, что очень заметно даже непрофессионалу. Как все видели, Джеффри с самого начала песни и до конца выступления ритмично был в музыке и пел синхронно с бэк вокалом, что означает, что звук в наушнике был", - написал на личной странице в Инстаграм Квинта.

По словам продюсера, в числе претендентов на Евровидение-2020 песня Bonfire оказалась как сильный трек в целом, но к вокалу Джеффри замечания были еще во время кастинга.

"В октябре мы были уверены, что за три месяца можно научиться петь свою конкурсную песню, - продолжил Квинта. - На каждой репетиции команда проекта работала над тем, чтобы помочь солисту выровнять голос и подачу <...> То, что он выпал из тональности во время выступления, - это, к сожалению, отсутствие опыта".

Примечательно, что на малоопытность музыканта ранее за кулисами указывала и Джамала. После выступления во втором полуфинале Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни обращались к артистке за консультациями. Но освоить хотя бы полугодовую программу вокала за неделю, объяснила певица, невозможно.

"Мне нравится эта песня, этот вайб. Клевые ребята <...> Программу длительностью в полгода всячески старалась уложить в те 40 минут, но для Джеффри это было очень трудно. Он фармацевт, у него мало опыта. Ему нужен опыт вокальный", - отметила она.

Фото: facebook.com/TVchannelSTB

Как мы уже писали до этого, обвинять кого-либо в этой ситуации не охота. Похоже, кто-то действительно ошибся, кто именно - мы наверняка уже не узнаем. И Руслан Квинта, и Джамала, и зрители оценили группу TVORCHI на довольно высоком уровне. И в случае желания взять реванш, музыканты могут быть уверены в том, что их будут рады видеть в следующем году.

В день финала Нацотбора на Евровидение-2020 TVORCHI представили клип на конкурсную песню Bonfire. Видео уже собрало десятки тысяч просмотров, тысячи лайков и сотни восторженных комментариев.

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