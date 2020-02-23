Скандал в финале Нацотбора на Евровидение: группа TVORCHI обвинила техперсонал в подставе

Группа TVORCHI, получившая во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 максимальные оценки от зрителей и судей, обвинила в своем неудачном выступлении в финале 22 февраля технический персонал. Вокалист Джеффри Кенни, чей вокал раскритиковали судьи Нацотбора, утверждает, что ему не включили музыку в ушном мониторе.

На записи выступления TVORCHI видно, как вокалист несколько раз поправляет наушник, пытаясь справиться с неполадкой. Позже theLime пообщался с музыкантами и задал соответствующие вопросы звукорежиссеру Нацотбора.

Англоговорящий Джеффри не стал рассказывать о своей проблеме судьям Нацотбора, и те раскритиковали выступление группы. "Я разочарован. Вокал был еще хуже, чем в прошлый раз. Слушать это было не очень приятно", - сказал Виталий Дроздов.

После выступления группа не скрывала своего разочарования и злости. Инцидент они назвали "нулевым профессионализмом", и если раньше считали, что Украина заинтересована в качественной подготовке к Евровидению, то теперь видят постыдные провалы вторую неделю подряд. Хотя ребята рады победе группы GO-A и не имеют к ним никаких претензий. Им обидно, что в финале Нацотбора произошла такая ситуация.

"Мне просто вырубили музыку. Как я должен был петь? А когда мы спустились с со сцены и сказали об этом персоналу, они только посмеялись. Что это вообще такое? Как это понимать? - рассказал за кулисами Кенни. - Это ведь отбор на Евровидение, все должно быть на высоком уровне. А что мы видим по факту?"

Как добавил музыкант, на генеральном прогоне, который прошел за день до финала, у группы не было никаких проблем со звуком. "У нас, кстати, вчера был отличный саундчек. Никаких проблем, и нас убедили, что во время финала тоже все будет хорошо. Мы поднялись сегодня на сцену, меня спросили, слышу ли я себя в мониторе. Себя я слышал, все работало. Но когда запустили песню, музыки в моем мониторе не было. Как мне было петь?" На вопрос, кто и почему, по мнению ребят, может быть заинтересован в их проигрыше, музыканты развели руками.

Позже за сценой Нацотбора мы разыскали звукорежиссера, который отвечает за работу мониторов, и задали ему несколько вопросов. Александр предположил, что ребята могли быть не вполне искренними по этому поводу, ведь 21 февраля на репетиции действительно не было проблем, и к финалу в системе были применены те же конфигурации, что и во время генпрогона. "На репетиции у них все было отлично, а после эфира они снова недовольны. И это уже вторую неделю подряд, - ответил звукорежиссер. - Перед выходом на сцену мы все проверяли, все работало. Не знаю, как такое могло произойти. Пульт цифровой, настройки с репетиции были сохранены, я следил. Мне кажется, ребята просто могли переволноваться".

Никак Александр не смог прокомментировать и проблемы, на которые TVORCHI жаловались после выступления во втором полуфинале. "На репетициях их все устраивало, и только во время эфиров у них возникают проблемы", - добавил он. На вопрос, можно ли каким-нибудь образом проверить факт соблюдения всех технических норм уже после шоу, звукорежиссер повертел головой - постфактум такой возможности уже нет.

Обвинять кого-либо в этой ситуации не охота. Очень похоже, что кто-то один действительно ошибся, но кто именно - мы, увы, уже не узнаем. Вскоре после финала TVORCHI также описали ситуацию на личной странице в Фейсбук. Если выступление группы действительно испортил технический нюанс, тогда им волноваться нечего. Ситуация обидная, но сами-то они знают, что фаворитами отборочного стали заслуженно.

На Евровидении-2020 представителем Украины стала группа GO-A с песней "Соловей" . Смотрите на theLime, каким было яркое выступление группы в финале Нацотбора.

группа GO-A с песней "Соловей" В день финала Нацотбора на Евровидение-2020 TVORCHI представили клип на конкурсную песню Bonfire. Видео уже собрало десятки тысяч просмотров, тысячи лайков и сотни восторженных комментариев.

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