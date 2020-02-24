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Украинский певец разглядел "зраду" в песне победителей Нацотбора, но получил на это хороший ответ

Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя назвал песню Go-A "тревожной"

понедельник, 24 февраля 2020, 15:19
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Вскоре после победы группы Go-A в финале Нацотбора на Евровидение-2020 музыкант Тарас Тополя, фронтмен группы "Антитіла", вдруг рассмотрел в тексте песни "Соловей" тревожное "псевдо-этно" и попытку "впарить Европе паттерн о голодоморной и немощной Украине". В соцсетях возникли дискуссии, в которых появился достойный ответ.

Как отметил на личной странице в Фейсбук Тополя, предлагаемая группой Go-A песня - "даже не третьесортное укро-шароварное варево". В частности, на такие мысли певца натолкнула русская форма имени Иван - Ванюша в песне "Соловей":

"Это попытка впарить Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной. О обездоленной девушке и Ванюше - ее любимом, которого мама (народ) не хочет, но... никуда не денется. Потому что Ванюша все равно ходил, ходит и будет ходить к девушке, - написал Тополя. - Не удивлюсь, если "Ванюша" (тот, что на севере) поставит на Евровидении нам 12 баллов. Все будет в контексте спецоперации".

Мнение музыканта вызвало дискуссии и даже удивление. При этом для общения с недоумевающими читателями Тополя выбрал довольно резкий тон в стиле "удалитесь" [если вам непонятная моя точка зрения] и "не учительница разжевывать".

Ситуацию на личной странице прокомментировал пользователь с ником Serge Mesch, который призвал внимательнее вслушаться в текст песни, которая по сути является интерпретацией стихов Тараса Шевченко.

"По сюжету Ванюша соблазнил Катрусю. Не Катюшу, и не Катеньку, а именно Катрусю, из чего делаем вывод, что украинка влюбилась в москаля <...> Ванюша обижает Катрусю, когда говорит, что будет любить ее только тайно, чтобы не узнала мать, чем проявляет к ней неуважение и разбивает ей сердце, и ей от этого становится настолько плохо, что она не хочет просыпаться и снова думать о своей любовной неудаче", - указал автор поста.

Тех, кто не удосужился уделить песне должного внимания, автор призвал не засорять информационное пространство.

  • Напомним, группа Go-A представит Украину в Роттердаме (Нидерланды) уже в мае этого года. А тем временем читайте главное из того, что нужно знать о музыкантах.
  • Ранее музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта указал на нюанс в скандале с группой TVORCHI. Похоже, кто-то таки врет.

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