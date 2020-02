На Евровидение-2020 от Украины едет группа Go-A: что нужно знать об этих ребятах и их песне

Вечером 22 февраля победителем Нацотбора на Евровидение-2020 стала группа Go-A. Уже в мае этого года музыканты представит Украину на песенном конкурсе в Роттердаме (Нидерланды) с песней "Соловей". А тем временем theLime рассказывает главное о формации и ее конкурсном треке (текст песни и видео выступления группы в финале смотрите на странице ниже).

История Go-A началась еще в 2012 году. С того времени состав группы неоднократно менялся, но сегодня она состоит из четырех постоянных участников - вокалистки Екатерины Павленко, мультиинструменталиста Тараса Шевченко, гитариста Ивана Григоряка, а также исполнителя партий сопилки и других духовых инструментов Игоря Диденчука.

Название группы можно трактовать как призыв возвратиться к истокам: "Go" в переводе с английского означает "идти", а букву "А" музыканты используют как древнегреческую "Альфа".

В своем творчестве Go-A умело объединяет фольклорные вокал и мелодику с танцевальными битами и электроникой. Таким образом группа оказалась в числе первых, кто стал играть в популярном сегодня стиле, но ввиду нехватки финансов музыканты редко выходили за стены маленьких клубов.

И все же за годы существования ребята успели засветиться на фестивалях "Джаз Коктебель", "Белые ночи", "Країна мрій", "Гогольфест", "ШEFest" и прочих. Живые выступления коллектива проходили в Израиле, Польше и Беларуси.

Первым настоящим хитом, который вышел далеко за пределы соцсетей и YouTube, стал трек "Веснянка". Песня стала лауреатом конкурса The Best Track in Ukraine и получила ротацию на Kiss FM. Шесть недель к ряду "Веснянка" держалась в топе хит-парада 10 Dance, а еще позже была номинирована радиостанцией на премию в категории "Открытие года".

Свою первую полноформатную пластинку Go-A выпустили осенью 2016-го года, она получила название "#Ідиназвук". В ее трек-лист вошли довольно успешные "Сонце", "Жальменіна", "Кольоровими Фарбами" и, конечно же, хит "Веснянка".

В отборе на Евровидение-2020 Go-A приняли участие с песней "Соловей", авторами которой являются Тарас Шевченко и Катерина Павленко. Группа выступила в первом полуфинале и получила высокие баллы от судей и телезрителей, которые позволили ей пройти в финал.

Уже в финале 22 февраля Go-A стали абсолютными фаворитами - песня "Соловей" получил максимум баллов как от зрителей, так и от членов жюри. Предлагает далее также текст песни-победителя Нацотбора-2020. К слову, Go-A станут первыми участниками от Украины, которые представят страну полностью на украинском языке.

