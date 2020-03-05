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Слава Каминская эмоционально отреагировала на заявление экс-жены Сереги о похищении детей

Певица прокомментировала ситуацию в Instagram

четверг, 5 марта 2020, 14:03
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Украинская певица и мама двоих детей Слава Каминская прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг рэпера Сереги (Сергея Пархоменко). На днях бывшая жена музыканта Полина Ололо обвинила его в похищении общих сыновей - Марка и Платона.

Солистку "НеАнгелов" задела эта ситуация, поскольку она сама недавно пережила расставание с мужем. Певица написала в Instagram эмоциональный пост, который сопроводила архивным снимком из роддома.

"Почему мужчина, в которого мы влюбляемся, и этот же мужчина после расставания – это разные люди? Куда девается весь трепет, забота, любовь? Уважение к женщине, которое с детства прививают родители?", - возмущается Слава.

Каминская считает, что мужчин, которые смогли достойно закончить отношения осталось очень мало. "Моральное насилие, постоянное давление, угрозы, раздел имущества, похищение детей. Что вами движет? Разве женщина, которая 9 месяцев бережет в себе новую жизнь, а потом полностью растворяется в материнстве на многие годы заслуживает подобного отношения?", - пишет артистка.

В конце поста солистка "НеАнгелов" обратилась к мужчинам, а также выразила слова поддержки бывшей супруге Сереги.

"Мужчины, будьте мудрее. Умейте отпускать и думайте, в первую очередь, о детях, а не о собственном эго! Полина Ололо, очень хочется, чтобы Ваша ситуация скорее разрешилась", - написала Слава.

Полина Ололо и Сергей ПархоменкоФото: instagram.com/polina_lola

  • Ранее Полина рассказала о том дне, когда Серега отобрал у нее детей. По словам девушки, рэпер забрал сыновей просто с улицы и увез в неизвестном направлении.
  • Рэпер Серега заявил о намерении стать гражданином Украины. По словам музыканта, сейчас у него есть вид на постоянное жительство, который он получил еще в 2014 году.

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