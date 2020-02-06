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Как низко: Владимиру Остапчуку досталось от хейтеров за публичный троллинг жены

Телеведущий никак не может успокоиться

четверг, 6 февраля 2020, 14:06
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Украинский телеведущий Владимир Остапчук публично потроллил Елену Войченко, с которой находится в процессе развода. Шоумен опубликовал в Instagram снимок из спортзала со странными хэштегами, высмеивающими обвинения жены в изменах, невыплате алиментов и намеки на его гомосексуальность.

В своем посте телеведущий сообщил поклонникам, что получил травму, а также не упустил возможности в очередной раз высмеять слова бывшей возлюбленной. "Сегодня на тренировке немного повредил руку. Ничего страшного - до свадьбы заживет", - написал Остапчук, добавив хэштеги #спитсженщинами #спитсмужчинами #бросилдетей #остапчукзаплатизашколу.

Реакция подписчиков Владимира не заставила себя долго ждать. Они назвали поведение телеведущего недостойным и попросили его угомониться.

"Неужели это правда кого-то смешит? Вов... остановись так троллить свою бывшую жену", "Честно, жаль вашу жену! Это не поведение мужика!", "Фу, как низко. Не опускайтесь еще дальше. Дно", "Ну прям очень не смешно", "Мелочный и не интересный. Самовлюбленный и несдержанный", - пишут комментаторы.

Напомним, что Владимир Остапчук и Елена Войченко разводятся после 12 лет брака. У пары подрастает двое детей - 6-летняя дочь Эмилия и годовалый сын Эван-Александр.

Несколько дней назад жена телеведущего дала откровенное интервью, в котором рассказала о многочисленных изменах Остапчука, а также обвинила его в безразличии к детям и пожаловалась на нерегулярные выплаты. В ответ Владимир рассказал свою версию конфликта.

  • Владимир Остапчук признался, что не верит в любовь до гроба и в отношения на всю жизнь. Примечательно, что интервью снималось до того, как ведущий объявил о разводе с женой.
  • Ксения Мишина ответила на слухи о романе с телеведущим Владимиром Остапчуком, который в ноябре 2019 года расстался с супругой. В конце того же месяца в соцсетях заговорили о том, что пару якобы видели вместе в Вене, и там они не скрывали своих чувств.

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