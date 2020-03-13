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Приговоренного к 23 годам тюрьмы Вайнштейна госпитализировали - что известно о его состоянии

Представитель осужденного продюсера ответил на слухи о сердечном приступе

пятница, 13 марта 2020, 13:50
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После того, как 11 марта Харви Вайнштейну объявили приговор, он пожаловался на боль в груди и попал в больницу Белвью. В социальных сетях появились сообщения, что приговоренный к 23 годам тюрьмы продюсер перенес сердечный приступ и операцию. О том, что на самом деле произошло с секс-преступником, его пресс-секретарь рассказал изданию The New York Post.

Фото: Getty Images

"Его артериальное давление выросло до опасного уровня, и, учитывая ангиопластику на прошлой неделе, его привезли в Белвью для наблюдения и обследования, - сказал представитель продюсера, опровергнув слухи об инфаркте и хирургических процедурах. - У него не было второй ангиопластики".

Напомним, что Вайнштейну провели первую ангиопластику 4 марта, через неделю после того, как он пожаловался на плохое самочувствие после оглашения вердикта за сексуальное насилие над двумя женщинами. Эта минимально инвазивная процедура необходима для очищения закупоренных артерий: в коронарную артерию вводится хирургический баллон, затем надувается и освобождает кровоток.

"Он заботится о своем здоровье и просто хочет убедиться, что ему оказывается надлежащая медицинская помощь, несмотря на то, что думают люди", - сказал изданию источник.

  • Накануне оглашения приговора адвокаты Вайнштейна попросили пожалеть продюсера после падения в тюрьме. Они утверждали, что он не проживет за решеткой больше 5 лет.
  • Выступая в суде, Харви Вайнштейн высказался о движении #MeToo. Его он сравнил с временами холодной войны, когда в тюрьму сажали всех, кого подозревали в коммунизме.

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