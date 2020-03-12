Мужчины сбиты с толку: Харви Вайнштейн после вынесения приговора высказался о движении MeToo

11 марта Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы за изнасилование и принуждение к оральному сексу. Выступая перед судом, опальный кинопродюсер рассказал о своих отношениях с жертвами и назвал кризисом движение #MeToo в США. Полный текст его речи опубликовало издание Page Six.

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"С женщинами, которые свидетельствовали в суде, у нас может быть разная правда, но мне жаль вас всех. Мне жаль всех мужчин и женщин, которые проходят через этот кризис в нашей стране прямо сейчас, - сказал Вайнштейн. - Вы знаете, движение [MeToo] началось в основном с меня, я был первым примером, и сейчас обвиняют тысячи мужчин. Появилась целая генерация вещей, которые никто из нас не понимает".

Осужденный секс-преступник сказал, что с его обвинительницами Мими Хейли и Джессикой Манн он поддерживал "дружеские отношения". После изнасилования в 2013 году Хейли предлагала ему пообедать, советовалась с ним по рабочим вопросам и просила пригласительные на каннские премьеры. Манн, в свою очередь, просила подыскать ей работу и открыть доступ на эксклюзивные вечеринки.

"Я не говорю, что они нехорошие люди. Я провел прекрасное время с этими людьми. Я просто полностью сбит с толку, и я думаю, что все мужчины сбиты с толку из-за всех этих вещей, - предположил Харви. - Я волнуюсь за эту страну. Меня беспокоит возвращение черных списков, как в 1950-х, когда людей заключали в тюрьму потому что думали, что они коммунисты. Думаю, такое происходит сейчас по всей стране. Это неправильно. Все сейчас в каких-то черных списках".

Самым большим сожалением Вайнштейна стало то, что он больше никогда не увидит своих детей.

"Моя [первая] жена Ева и моя жена Реджина ничего не знали об этом. Я пошел на все, чтобы скрыть свои внебрачные связи; это было ужасно, что я сделал, и видит Бог, если бы я мог вернуть все назад, я бы это сделал. Я был неверен обеим, и я просто не могу сказать вам, как плохо я себя чувствую по этому поводу. Знаете, я никогда больше не увижу своих детей, и они - все для меня в этом мире, - сказал он. - Я действительно чувствую раскаяние в этой ситуации, я чувствую это глубоко в своем сердце".

После вынесения приговора и выступление перед судом Харви Вайнштейн пожаловался на боль в груди и был доставлен в больницу Белвью. Его представитель сообщил, что осужденный продюсер будет лечиться от "текущих проблем с сердцем", а также от "осложнений, связанных с операцией на спине".

Напомним, что 4 марта Вайнштейну провели коронарную ангиопластику - процедуру, в ходе которой в закупоренную артерию вставили расширитель для улучшения кровотока.

Накануне оглашения приговора адвокаты Вайнштейна попросили пожалеть продюсера после падения в тюрьме. Они утверждали, что он не проживет за решеткой больше 5 лет.

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