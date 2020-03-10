Не проживет больше 5 лет: адвокаты Вайнштейна попросили пожалеть продюсера после падения в тюрьме

Адвокаты Харви Вайнштейна попросили Верховный суд штата Нью-Йорк осудить его всего на 5 лет, поскольку он, вероятно, не проживет в тюрьме дольше, пишет Page Six. Комнада 67-летнего продюсера, которому грозит до 29 лет лишения свободы, утверждает, что такой тюремный срок станет для него пожизненным.

Фото: Getty Images

"Суровая реальность заключается в том, что г-н Вайнштейн может даже не пережить этот срок, - написали адвокаты в письме судье Джеймсу Берку. - СМИ постоянно оскорбляли Вайнштейна, его давно осудили в суде общественного мнения. Его падение с вершины было историческим, возможно, беспрецедентным в эпоху социальных сетей. Его жизненная история, его достижения и борьба просто выдающиеся, и их не следует игнорировать полностью из-за решения присяжных".

Адвокаты еще раз подчеркнули, что жертвы опального продюсера "продолжали с ним отношения после предполагаемых нападений, связывались для получения работы, билетов и профессиональных советов".

Вайнштейн ожидает вынесения приговора в тюрьме на острове Рикерс после двухнедельного лечения в больнице Бельвю и коронарного шунтирования. Представитель продюсера сообщил, что ему сложно передвигаться по камере без ходунков и инвалидного кресла. 7 марта он, пытаясь идти самостоятельно, упал и ударился головой: "Он думает, что у него сотрясение мозга. Его голова болит со вчерашнего дня".

Напомним, что 24 февраля Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании начинающей актрисы и принуждении к оральному сексу бывшей ассистентки.

Более 30 женщин согласились отказаться от исков против Харви Вайнштейна. Сумма сделки, которую заключила с ними защита продюсера, впечатляет.

Ранее в изнасиловании обвинили оскароносного актера Тимоти Хаттона. Сам он серьезно настроен очистить свое имя, уже обратился в ФБР и собирается подать иски за клевету.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.