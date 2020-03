Харви Вайнштейну огласили приговор - какой срок получил продюсер

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы в тюрьме штата Нью-Йорк. Судья Джеймс Берк, который председательствовал на судебным разбирательстве, мог бы приговорить 67-летнего Вайнштейна к минимальным 5 годам или максимальным 29 годам, пишет New York Times.

Фото: Getty Images

Все шесть женщин, которые давали свидетельские показания против Вайнштейна, вместе вошли в зал суда, заняв места в первом ряду, прямо за столом обвинения. Рядом с ними сидел окружной прокурор Манхэттена. Ряды позади Вайнштейна, который сидел в инвалидной коляске, были в основном пустыми.

25 февраля суд присяжных признал Вайнштейна виновным в изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в отеле Midtown в 2013 году и принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Хейли в его квартире на Манхэттене в 2006 году.

Напомним, что в конце 2017 года несколько американских изданий, включая The New York Times и The New Yorker, опубликовали разоблачающие статьи о сексуальных посягательствах Харви Вайнштейна. С тех пор более 90 женщин обвинили его в проступках, включая домогательства, неуместные прикосновения и изнасилования.

Ранее адвокаты Вайнштейна просили судью пожалеть продюсера. По их словам, он не проживет в тюрьме больше 5 лет, и любой серьезный приговор станет для него пожизненным.

Более 30 женщин согласились отказаться от исков против Харви Вайнштейна. Сумма сделки, которую заключила с ними защита продюсера, впечатляет.

