Ukrainian Fashion Week: дизайнер Серж Смолин представил коллекцию из вторсырья

В рамках 45-ой Ukrainian Fashion Week украинский дизайнер мужской одежды и основатель бренда IDoL. Серж Смолин представил свою новую мужскую коллекцию сезона весна-лето 2020.

Все вещи из линейки изготовлены исключительно из экологических материалов и вторсырья. Основой коллекции стали travel-костюмы - универсальные, легкие, не требующие утюжки, комфортные по крою и пропорциям. На подиуме в новом сезоне бренд IDoL. демонстрировал укороченные куртки из эко-питона и фланели, свободные брюки-бананы и штаны-трубы, прекрасно завязывающиеся в силуэте с двубортными пиджаками.

В новой коллекции Смолин также представил одежду из тканей, обладающих cool-эффектом. Благодаря этой технологии обладатель костюма IDoL. чувствует себя комфортно даже в знойный полдень.

Что касается цвета, то дизайнер отдал предпочтение строгой и холодной гамме - универсальным черным, серым и синим оттенкам. Разбавил Серж линейку яркими акцентами в виде красного, фиолетового и черно-белого футуристического принта.

Для проведения перфоманса Серж Смолин стилизовал свой brand-space на территории Мыстецького Арсенала под улочки Флоренции: уютные, концептуальные кофейни, цветочные лавки, бутики с парфюмами и итальянской косметикой для мужчин.

Главную роль в этом театрализованном показе сыграла известная художница Лана Кауфман. Ее талант, сексуальность и харизму дизайнер коллекции ассоциирует с примером успешной женщины современности. По сюжету мини-спектакля мужчины-модели прогуливаются по улочкам Флоренции, пытаясь соблазнить Лару.

Автором концепции перфоманса выступил Серж Пайе, режиссером - стилист Кирилл Савченко, а sound-дизайнером - композитор Kharaktic. Beauty-look-и для показа создавали визажисты и стилисты Yvision creative group и барберы UBM, используя косметику для мужчин от Barba Italiana.

Фото: Евгений Зинченко

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