RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Ukrainian Fashion Week: дизайнер Серж Смолин представил коллекцию из вторсырья

Главную роль в театрализованном показе сыграла известная художница Лана Кауфман

вторник, 3 сентября 2019, 12:25
читати статтю українською

В рамках 45-ой Ukrainian Fashion Week украинский дизайнер мужской одежды и основатель бренда IDoL. Серж Смолин представил свою новую мужскую коллекцию сезона весна-лето 2020.

Все вещи из линейки изготовлены исключительно из экологических материалов и вторсырья. Основой коллекции стали travel-костюмы - универсальные, легкие, не требующие утюжки, комфортные по крою и пропорциям. На подиуме в новом сезоне бренд IDoL. демонстрировал укороченные куртки из эко-питона и фланели, свободные брюки-бананы и штаны-трубы, прекрасно завязывающиеся в силуэте с двубортными пиджаками.

В новой коллекции Смолин также представил одежду из тканей, обладающих cool-эффектом. Благодаря этой технологии обладатель костюма IDoL. чувствует себя комфортно даже в знойный полдень.

Что касается цвета, то дизайнер отдал предпочтение строгой и холодной гамме - универсальным черным, серым и синим оттенкам. Разбавил Серж линейку яркими акцентами в виде красного, фиолетового и черно-белого футуристического принта.

Для проведения перфоманса Серж Смолин стилизовал свой brand-space на территории Мыстецького Арсенала под улочки Флоренции: уютные, концептуальные кофейни, цветочные лавки, бутики с парфюмами и итальянской косметикой для мужчин.

Главную роль в этом театрализованном показе сыграла известная художница Лана Кауфман. Ее талант, сексуальность и харизму дизайнер коллекции ассоциирует с примером успешной женщины современности. По сюжету мини-спектакля мужчины-модели прогуливаются по улочкам Флоренции, пытаясь соблазнить Лару.

Автором концепции перфоманса выступил Серж Пайе, режиссером - стилист Кирилл Савченко, а sound-дизайнером - композитор Kharaktic. Beauty-look-и для показа создавали визажисты и стилисты Yvision creative group и барберы UBM, используя косметику для мужчин от Barba Italiana.

Фото: Евгений Зинченко

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Все в восторге от наряда Тины Кароль на "Танцях з зірками": вот только нечто подобное мы видели в Голливуде

Для премьеры нового сезона шоу Танці з зірками певица выбрала особенный наряд

16-летняя дочь Елены Кравец попробовала себя в роли модели: и это, похоже, успех

Дочь актрисы 95 Квартала снялась для рекламной кампании магазина одежды

В сети обсуждают платье Елены Зеленской на День Независимости: его сшила жена Кошевого

Платье для первой леди Украины Елены Зеленской на День Независимости сшила Ксения Кошевая - супруга Евгения Кошевого.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: