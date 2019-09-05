В Киеве представили уникальную мини-фабрику Ecco Leather Factory Petit

В честь 25-летия в Украине датский бренд Еcco совместно с Intertop Ukraine впервые представил мини-фабрику Ecco Leather Factory Petit, на которой показали процесс обработки кожи и технологию создания готовых изделий. Уникальная кожаная фабрика работала во время Ukrainian Fashion Week в Киеве.

Ecco Leather Factory Petit была разработана и изготовлена Method Studio. Концепция предусматривает, что конструкция временно превращается в настоящую кожаную мастерскую, с коллекцией мощного промышленного оборудования, образцами натуральной кожи, пуговицами, молниями и всеми необходимыми материалами.

"Мини-фабрика Еcco является идеальной платформой для знакомства с тонкостями искусства обработки кожи и современными технологиями создания готовых изделий. Мы рады поделиться многолетним опытом наших датских партнеров с профессиональным обществом Украины! Надеемся, что это положительно повлияет на развитие рынка и предоставит вдохновение дизайнерам создавать новые коллекции, которые покорят мир", - прокомментировала маркетинг-директор Intertop Ukraine Валерия Толочина.

Посетили мини-фабрику не только дизайнеры, но и звезды шоу-бизнеса, а именно - телеведущие Александр Педан и Анатолий Анатолич, экс-участница шоу "Холостяк" и блогер Рамина Эсхакзай и многие другие.