Модные луки этой осени: 10 теплых вещей для первых холодов

С наступлением холодов хочется укутаться в теплый уютный свитер и не вылазить из него до весны. Но так как каждая модница хочет, чтобы ее гардероб был разнообразным, то без следующих вещей, которые согреют в холод, вам просто не обойтись.
Модная осень 2019 превозносит на первое место комфорт и практичность, поэтому обязательно добавьте в свой осенний гардероб верхние вещи в виде пальто, тренчей, плюшевых пальтишек и пуховиков. В нашем сегодняшнем материале вы найдете обзор готовых луков, который поможет вам вдохновиться идеями, чтобы выглядеть стильно и со вкусом в холодную пору.
Модная одежда на осень: тренч
Стильный плащ спасает в непогоду и подходит для любого случая: похода в офис, прогулки по городу или даже свидания. Его можно сочетать с чем угодно: с джинсами, широкими штанами, юбками. Из обуви: кроссовки, сапоги, грубые ботинки, в теплую осень - лодочки.
Пальто в клетку
Клетчатое пальто - маст хэв этой осени. Модницам стоит обратить внимание на пальто в клетку прямого кроя и с застежкой на пуговицах. Стилисты рекомендуют носить его с кроссовками, ботинками, ботфортами и даже кедами.
Пальто-оверсайз
Объемное пальто снова актуально в сезоне осень 2019. Благодаря особенностям кроя оно идеально подходит для непогоды - позволяет под него надеть теплый свитер или худи. Также такая модель гармонично смотрится с объемными шарфами.
Плюшевое пальто
Такое мягкое и уютное пальто идеально подойдет для холодной поры. Несмотря на мешковатый покрой оно смотрится очень женственно, особенно в бежевом варианте.
Объемный свитер
Теплый, мягкий и практичный свитер - то, что нужно для холодной осени. Модель свободного кроя гармонично смотрится как с джинсами, так и брюками и юбками.
Теплый кардиган
Вот уже какой сезон кардиган не покидает шкафы модниц. Они варьируются по длине от укороченных до кардиганов в пол. Трендовые кардиганы не имеют воротника и застежек, поэтому стилисты рекомендуют носить их нараспашку. Очень эффектно такая вещь смотрится с кожаным поясом.
Свитер-платье
Платья на осень могут быть выполнены из тонкого трикотажа, грубой вязки и кашемира. Длина изделия также разнообразна.
Худи
Огромные свитшоты и худи, которые кажется вы утащили у своего парня, по-прежнему актуальны. Если боитесь, что в такой одежде будете смотреться крупнее, чем вы есть на самом деле, комбинируйте их с джинсами, велосипедками или вообще носите вместо платья, если длина позволяет.
Брюки в клетку
Преимущество таких брюк в практичности, удобстве и универсальности. К тому же смотрятся они невероятно стильно. А если выбрать штаны из теплой ткани, то в холодную пору вы точно не замерзните.
Пуховик
Пуховики являются незаменимой вещью для модниц, которые предпочитают одежду, чтобы была универсально и согревала холодной осенью. Лучше всего смотрятся короткие куртки свободного кроя.
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