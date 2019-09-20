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Модные луки этой осени: 10 теплых вещей для первых холодов

Что надеть этой осенью, чтобы выглядеть стильно и со вкусом

пятница, 20 сентября 2019, 18:35
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С наступлением холодов хочется укутаться в теплый уютный свитер и не вылазить из него до весны. Но так как каждая модница хочет, чтобы ее гардероб был разнообразным, то без следующих вещей, которые согреют в холод, вам просто не обойтись.

Модная осень 2019 превозносит на первое место комфорт и практичность, поэтому обязательно добавьте в свой осенний гардероб верхние вещи в виде пальто, тренчей, плюшевых пальтишек и пуховиков. В нашем сегодняшнем материале вы найдете обзор готовых луков, который поможет вам вдохновиться идеями, чтобы выглядеть стильно и со вкусом в холодную пору.

Модная одежда на осень: тренч

Стильный плащ спасает в непогоду и подходит для любого случая: похода в офис, прогулки по городу или даже свидания. Его можно сочетать с чем угодно: с джинсами, широкими штанами, юбками. Из обуви: кроссовки, сапоги, грубые ботинки, в теплую осень - лодочки.

Пальто в клетку

Клетчатое пальто - маст хэв этой осени. Модницам стоит обратить внимание на пальто в клетку прямого кроя и с застежкой на пуговицах. Стилисты рекомендуют носить его с кроссовками, ботинками, ботфортами и даже кедами.

Пальто-оверсайз

Объемное пальто снова актуально в сезоне осень 2019. Благодаря особенностям кроя оно идеально подходит для непогоды - позволяет под него надеть теплый свитер или худи. Также такая модель гармонично смотрится с объемными шарфами.

Плюшевое пальто

Такое мягкое и уютное пальто идеально подойдет для холодной поры. Несмотря на мешковатый покрой оно смотрится очень женственно, особенно в бежевом варианте.

Объемный свитер

Теплый, мягкий и практичный свитер - то, что нужно для холодной осени. Модель свободного кроя гармонично смотрится как с джинсами, так и брюками и юбками.

Теплый кардиган

Вот уже какой сезон кардиган не покидает шкафы модниц. Они варьируются по длине от укороченных до кардиганов в пол. Трендовые кардиганы не имеют воротника и застежек, поэтому стилисты рекомендуют носить их нараспашку. Очень эффектно такая вещь смотрится с кожаным поясом.

Свитер-платье

Платья на осень могут быть выполнены из тонкого трикотажа, грубой вязки и кашемира. Длина изделия также разнообразна.

Худи

Огромные свитшоты и худи, которые кажется вы утащили у своего парня, по-прежнему актуальны. Если боитесь, что в такой одежде будете смотреться крупнее, чем вы есть на самом деле, комбинируйте их с джинсами, велосипедками или вообще носите вместо платья, если длина позволяет.

Брюки в клетку

Преимущество таких брюк в практичности, удобстве и универсальности. К тому же смотрятся они невероятно стильно. А если выбрать штаны из теплой ткани, то в холодную пору вы точно не замерзните.

Пуховик

Пуховики являются незаменимой вещью для модниц, которые предпочитают одежду, чтобы была универсально и согревала холодной осенью. Лучше всего смотрятся короткие куртки свободного кроя.

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