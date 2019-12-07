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В чем пойти на корпоратив: 12 стильных идей для празднования Нового года

Что надеть на вечеринку с коллегами

суббота, 7 декабря 2019, 19:00
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Зимние праздники - не только время подарков, приятных забот и приготовления вкусных блюд. Именно в это время также проводится множество корпоративов. Собираетесь отпраздновать Новый год с сотрудниками и не знаете, какой наряд выбрать, чтобы выглядеть празднично и при этом не слишком вызывающе? Мы подобрали для вас лучшие варианты и готовы ими поделиться.

Идеальным решением для корпоративной вечеринки может стать строгий костюм. Классика никогда не выходит из моды, а чтобы ваш лук выглядел празднично, достаточно добавить немного блесток в макияж и надеть массивные украшения.

Еще одна хорошая идея - платье в пол с высокой талией. Такой фасон идет людям с любой фигурой, оно прекрасно подчеркнет вашу фигуру, скроет любые проблемные места и сделает вас очень элегантной и нарядной. Подчеркнуть образ можно эффектной прической, сумочкой или интересным поясом.

Стоит обратить внимание на оригинальные кэжуал-образы. Такой вариант прекрасно подойдет тем, кто не хочет сильно наряжаться, но при этом непротив выглядеть стильно и круто. Тут может быть множество вариаций: прямые классические брюки можно надеть с контрастной современной футболкой, обувью на грубой платформе и большими сережками, обычные джинсы можно совместить с легкой блузой или рубашкой оверсайз, под такой лук идеально подойдут туфли-лодочки.

Юбка-карандаш может отлично смотреться со свитером под горло и каким-то крупным кулоном. Дополнить этот стиль можно сапожками, беретом или аккуратной шляпкой.

Ну а для самых смелых и веселых мы предлагаем... Пижамы. Устройте в офисе пижамную вечеринку, если вы и ваши коллеги непротив немного подурачиться.

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