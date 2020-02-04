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Ukrainian Fashion Week 2020: Серж Смолин представил новую осенне-зимнюю коллекцию

В основу идеи коллекции легла азиатская fashion-урбанистика

вторник, 4 февраля 2020, 12:16
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В рамках 46-ой Ukrainian Fashion Week украинский дизайнер мужской одежды и основатель бренда IDoL. Серж Смолин представил новую коллекцию FW’ 20-21. Создавая осенне-зимнюю линейку, Смолин вдохновился азиатской fashion-урбанистикой и трансформацией моды под влиянием восточного города XXI века.

Коллекция получила название "Money", как символ взаимоотношений мировых экономик, в том числе борьбы американской и китайской. Линейка дизайнера транслирует то, как под влиянием этих факторов выглядит современный потребитель.

Новую линейку дизайнера на подиуме представили не только модели-мужчины, но и девушки, ведь вещи Смолина уже давно пришлись по душе женщинам. Модели дефилировали в длинных шерстяных пальто, легких пуховиках из курточного нейлона, имитирующих мужские рубашки, жилетах, строгих костюмах и брюках, кардиганах, надетых поверх пальто.

"Все ожидали от меня костюмов, но их в линейке всего три. И их я впервые показал на женской фигуре, демонстрируя то, что сейчас уже женщины руководят миром, а мужчины становятся слабее. В этом сезоне я представил мобильность, трансформацию и удобство, которые для меня вышли на первый план. Я взял классическую рубашку, но подал ее как пуховик, а в классическом пальто отрезал рукава и спинку, превратив их в передники", - прокомментировал Серж Смолин.

Все look-и выполнены в холодной гамме: черно-белой с применением хаки и денима. Среди материалов преобладают плотная камвольная шерсть, курточный нейлон и легчайшая болонья.

Посмотреть показ пришли Алексей Гладушевский, Соня Забуга, Катя Кулик, Вадим Медведев, Натали Листопад, Рома Тимофеев, Алексей Нилов, Ольга Дашкиева, Ирина Мальцева, Андрей Черновол и многие другие гости.

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