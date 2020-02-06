Украинский фотограф устроила стильную фотосессию для знаменитой мамы Илона Маска

Мама миллиардера, всемирно известного изобретателя Илона Маска стала лицом Google ATAP. Для проекта Мэй Маск снялась в стильной фотосессии, автором которой выступила украинский фотограф Саша Самсонова.

Результатом съемки украинка поделилась в своем Instagram. Несколько снимков опубликовала и 71-летняя модель. На снимках Мэй демонстрирует образы Levi’s и Saint Lauren.

Фото: instagram.com/sashasamsonova

Фото: instagram.com/sashasamsonova

Пользователи сети пришли в восторг от снимков, они восхищаются красотой и профессионализмом Мэй Маск. "Так я хочу выглядеть в будущем", "Нереально круто", "Это очень красиво", - пишут комментаторы.

Фото: instagram.com/mayemusk

Саша Самсонова родилась в Украине, но уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе. Украинка уже успела поработать с семейством Кардашьян-Дженнер, Дитой фон Тиз, Софией Ричи, Джессикой Альбой и многими другими знаменитостями. Девушка является не только талантливым фотографом, но и режиссером клипов.

Ранее Мэй Маск выгуляла на публике вещи сразу двух украинских дизайнеров. Мама изобретателя появилась на публике в костюме бренда Valery Kovalska, а свой ансамбль дополнила черным обручем украинской марки Ruslan Baginskiy.

Саша Самсонова сняла Кайли Дженнер в пикантной фотосессии для мужского глянца Playboy. В кадре модель запечатлена со своим бойфрендом, трэп-звездой Трэвисом Скоттом.

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