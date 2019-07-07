Сфера туризма и перевозок демонстрирует стабильный рост во всем мире. В Украине, несмотря на непростую ситуацию, тоже наблюдается динамичное развитие индустрии. В течение последних лет сформировался ряд новых тенденций и трендов, которые позволили представителям турбизнеса расширить диапазон деятельности и дополнительно нарастить обороты. В тенденциях рынка и популярных у украинцев направлениях разбирался "Апостроф".

Туризм и перевозки – одна из лидирующих отраслей, которая, согласно данным Мирового валютного фонда, в числе экспортирующих сегментов экономики еще в 1998 году обошла автомобилестроительную индустрию. К слову, одной из первых эту тенденцию уловила немецкая компания TUIGroup, которая до 2002 года называлась PreussagAG и занималась промышленностью и транспортировкой. Но поняв, к чему все идет и оценив перспективы и риски, немецкие бизнесмены переориентировались на направление туризма и судоходства. В итоге, были проданы многие из промышленных концернов группы и приобретены крупные туристические и транспортные компании. На сегодня TUIGroup является крупнейшим туристическим оператором в мире, а также одним из лидеров в сфере морских перевозок.

Сегодня на долю туризма в глобальном ВВП приходится 10,4%, в 2018 году рост отрасли составил 3,9% на фоне 3,4% роста общего мирового ВВП. Согласно данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, в сфере туризма по всему миру задействовано 319 миллионов человек, что составляет 1/5 от всего числа созданных рабочих мест за последние 5 лет. Львиная доля оборота - у отпускного туризма (78,5%), оставшиеся 21,5% - бизнес-туризм, при этом на долю международного туризма приходится 28,8%, 71,2% - внутренние перемещения. Прогнозируют, что число путешественников будет расти с каждым годом, как и количество различных специалистов, задействованных в этой сфере (агенты, представители отельного и ресторанного бизнеса, транспортной инфраструктуры и т.д.), к 2029 году их число составит примерно 154 миллиона человек.

Специальные маршруты, новые места и недовольные аборигены

При том, что туризм вносит ощутимый вклад в экономику, особенно в так называемых туристических странах и местах, последнее время все чаще звучат голоса недовольных местных жителей. В прошлом году даже появилось новое слово – "овертуризм", означающее чрезмерную нагрузку от приезжих. Так, в 2017 и 2018 годах в Барселоне и Венеции прошли акции протеста под лозунгом "Туристы, возвращайтесь домой", что дало начало новому тренду "ответственного туризма".

В городах – инициаторах движения пытаются упорядочить и лимитировать туристический поток – в Барселоне все арендодатели сперва официально регистрируются, и лишь затем могут предлагать квартиры, в Венеции пытаются бороться с туристами "на один день", которые не остаются на ночевку – для них планируют ввести налог за посещение знаменитого города. А в Амстердаме ввели запрет на строительство новых отелей вдоль центральных городских каналов. Овертуризм задел не только Европу – в Китае официально ограничили доступ к самому популярному участку Великой китайской стены, который за прошедший год посетило 9,9 миллионов туристов. Теперь попасть туда смогут не более 65 тысяч человек в день.

В Венеции пытаются бороться с туристами "на один день", которые не остаются на ночевку – для них планируют ввести налог за посещение знаменитого города Фото: pixabay.com

Наплыв туристов обусловлен тем, что с каждым годом все больше людей могут позволить себе выезд за рубеж, и, естественно, стремятся повидать самые известные места. В то же время среди европейцев наиболее популярны индивидуальные, тематические и нишевые туры по новым маршрутам.

"Если сравнивать наш рынок с западным, в частности западноевропейским, там у людей раньше появилась возможность путешествовать лоукостами, и они раньше посмотрели топ-городов, которые нужно увидеть хотя бы, как говорится, раз в жизни", - рассказывает директор киевского представительства международного оператора Vitiana Татьяна Кондратенко. По ее словам, сейчас в Европе в тренде более специфические и тематические туры, когда в центре находится именно опыт, который ты хочешь получить, когда едешь в ту или иную страну".

Также она подтверждает позитивную динамику рынка: "У нас вырос средний чек, а появление лоукостов позволяет сэкономить деньги на впечатления или более комфортный отель. Я вижу, что за последний год увеличилось число заказов, количество ночей, которые туристы проводят в стране, и уровень отелей – сегодня чаще выбирают 4-х и 5-звездочные варианты. По всем показателям бизнеса идет рост".

Новые игроки рынка и возвращение к докризисным показателям

По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, в 2018 году услугами туристических операторов воспользовались 3 376 000 украинцев, что на 31,7% выше показателей 2017 года, при этом более 3,1 миллиона туристов обратились к операторам для выезда за рубеж. В 2013 году по данным Государственной статистики Украины услугами туроператоров и агентств воспользовались 3 400 000 украинцев, причем эти цифры учитывают международные и внутренние перемещения, так что по итогам прошлого года отрасль практически вышла на докризисный уровень.

В связи с таким значительным ростом туристического потока заметно увеличилось и количество операторов. По данным Министерства экономического развития и торговли, на сегодня в Украине зарегистрировано 2800 лицензированных туроператоров, соответственно, с ростом числа игроков на рынке растет и конкуренция, что приводит к повышению качества сервиса и большему разнообразию предложений. "Когда есть конкуренция между агентами, агентствами и конкуренция с самим клиентом, это всегда хорошо для бизнеса", - считает Татьяна Кондратенко.

Еще один тренд – компактные мини-агентства, причем, это характерно как для Украины, так и для всего мира. "В туризме очень большой процент международных компаний с маленьким штатом, - рассказывает Татьяна Кондратенко, - несколько базовых сотрудников плюс фрилансеры. Это небольшие, камерные компании, но при этом очень прибыльные. Более того, средний чек в крупных компаниях зачастую ниже, чем у маленьких. Может, у последних и меньше поток туристов, но в итоге на каждом они зарабатывают больше".

Если говорить о туристических направлениях, которые выбирают украинцы, то здесь, в сравнении с 2013 годом, тенденция сдвинулась в сторону более доступных и дешевых стран.

"По данным нашей системы бронирования, в 2013-м всего за год мы перевезли 181 285 тысяч человек", - рассказывает генеральный директор компании Join UP! Дмитрий Сероухов. - Самыми популярными направлениями были Греция (33 360 туристов), ОАЭ (32 086 туристов), Египет (30 416 туристов), Шри-Ланка (22 822 туристов) и Черногория (15 293 туристов). В 2018 году в ТОП-5 стран вошли Египет (58 819 туристов), Турция (36 346 туристов), Украина (6289 туристов), Испания (4043 туристов) и Болгария (4641 туристов). За май-июнь 2019 года основные направления практически не изменились: Египет (62 140 туристов), Турция (25 066 туристов), Испания (7162 туристов) и Тунис (4560 туристов)".

Если говорить о туристических направлениях, которые выбирают украинцы, то здесь, в сравнении с 2013 годом, тенденция сдвинулась в сторону более доступных и дешевых стран Фото: pixabay.com

"Европейский выбор" и расширение географических границ

С каждым годом все больше украинских туристов выбирают поездки в страны Европы, одним из ключевых факторов здесь стал безвизовый режим и увеличение числа лоукостов. Теперь многие могут, как и европейские любители путешествий, выбраться в другую страну на праздники или уик-энд. Представители бизнеса отмечают, что мини-туры и туры выходного дня становятся все более популярными.

"Сейчас мы наблюдаем интересный тренд: одна из наиболее активно путешествующих аудиторий - поколение "Z", - говорит Дмитрий Сероухов, - их расходы на туризм в годовом выражении насчитывают около 25% от совокупного дохода. Они отдыхают около 4 недель в году, и с каждым годом количество дней отдыха и частота возрастает, при этом сокращается количество дней на одну поездку. И чтобы оставаться интересными рынку, мы внедряем новые форматы отдыха: это туры на 3-4 дня в страны Европы, к тому же этот формат дает возможность увеличивать поток туристов в Украину".

Среди европейских направлений украинцы предпочитают традиционные топ-позиции – Париж, Рим, Барселона, Лондон, Амстердам. Затем, набравшись впечатлений и опыта, туристы ищут более оригинальные маршруты, такие как бельгийский Брюгге или скандинавские страны. А среди заядлых путешественников с достаточными материальными возможностями есть те, кто отправляется в страны Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока, популярности также набирает Китай.

Учитывая тенденции в туристической отрасли в мировом масштабе и в рамках нашей страны, можно ожидать, что число туристов продолжит расти, а сами поездки не будут привязаны к традиционным периодам сезонной активности. Возможность полететь на несколько дней в Вену или в Милан, погулять по новым местам, "перезагрузится" и с новыми силами вернуться к привычной жизни, уже становится частью повседневной реальности, и это радует, как представителей индустрии, так и любителей путешествий. "По моим ощущениям и тому, что я вижу по нашей внутренней статистике, все должно быть хорошо. У нас такой, осторожный оптимизм", - резюмирует Татьяна Кондратенко.