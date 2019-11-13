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Где отдохнуть в Украине зимой: главные достопримечательности, курорты и цены

Куда поехать на зимние праздники

среда, 13 ноября 2019, 19:00
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Совсем не обязательно выезжать за границу, чтобы интересно и ярко отметить зимние праздники. В Украине есть немало классных мест, куда можно отправиться как в одиночку, так и с любимым человеком, друзьями или всей семьей. О лучших вариантах такой поездки мы расскажем в этом материале.

Буковель

Это популярный горнолыжный курорт, где можно отдохнуть не только весело, но и с пользой. Свежий горный воздух, катание на лыжах, сноуборде или санках, уютные домики и потрясающие пейзажи - все это ждет вас в этом месте.

Правда, нужно учитывать, что такой отдых обойдется не дешево. Отели в декабре тут стоят от 700 гривен за ночь, еда в кафе тоже не самая бюджетная, все цены отличаются от киевских в два, а то и в три раза.

Ну и нельзя забывать о том, что добраться до Буковеля непросто: нужно сначала доехать поездом до ближайшего крупного населенного пункта, а уже от него придется добираться автобусами, маршрутками или на такси.

Львов

Зимние праздники в этих краях отмечают очень красиво. К Рождеству повсюду появляются сверкающие гирлянды, на каждом углу можно встретить тележки с ароматным глинтвейном и различными вкусностями.

Если вы хотите погулять по красивым зимним улочкам и насладиться недорогими кафе - езжайте во Львов. Жилье тут стоит от 300 гривен за ночь. Еда в кафе и у уличных торговцев вполне доступна (цены обычно значительно ниже киевских), также везде есть супермаркеты и прочие магазины, где можно купить продукты по обычной не завышенной цене.

Что посмотреть во Львове: площадь Рынок, Львовский оперный театр, Собор Святого Юра, Лычаковское кладбище, Дворец Потоцких, Доминиканский собор, Высокий замок. И, конечно же, уютные маленькие улочки, которые являются визитной карточкой этого города.

Одесса

Море может быть красивым не только в теплое время года. Зимой заснеженные пляжи выглядят по-настоящему сказочно, особенно если гулять по ним со стаканчиком теплого чая или какао. Также тут можно сделать огромное количество очень красивых фото.

Жилье тут обойдется в сумму от 200 гривен за ночь. Цены в кафе и магазинах вас приятно удивят, ведь они значительно ниже, чем в центральной Украине. К тому же, кроме моря в Одессе немало интересных мест, которые вам точно захочется посетить.

Что посмотреть в Одессе: Потемкинская лестница, Дерибасовская улица, рынок Привоз, Приморский бульвар, Ланжерон, Аркадия, Одесский городской сад, Воронцовский дворец, Спасо-Преображенский кафедральный собор, Дом с одной стеной.

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