Смыть "грехи" стильно и аристократично: что делать зимой в курортной Одессе

С наступлением холодов, традиционно, эпицентром туризма в Украине становятся западные регионы страны. На смену пляжам, освежающим коктейлям и танцам до утра приходят Карпаты, спуски на лыжах и горячие глинтвейны на любой вкус. Но если хочется сломать систему и соригинальничать, то даже зимой в курортных городах, которые пользуются популярностью летом, можно весьма насыщенно и интересно провести свой досуг. Например, в Одессе. Ну, действительно, мало кому придет в голову отправиться на отдых в этот город… в декабре. Но не стоит спешить с выводами. Для туризма выходного дня зимняя Одесса – идеальное место. В этом убедился "Апостроф", отправившись на уик-энд к Черному морю.

Киноотель

Да, в декабре в Черном море решится искупаться только "морж" со стажем или очень отчаянный турист. Однако отложим морские развлечения до лета, ведь "фишка" приморского города не в сезон – его история. Конечно, можно влиться в струю туристического мейнстрима и обойти самые популярные места в Одессе: Потемкинскую лестницу, Дерибасовскую, Привоз, Приморский бульвар… Но если уж ломать систему, то красиво и со вкусом. Как это сделать?

Например, отправившись в отель Bristol, что находится на пересечении улиц Бунина и Пушкинской в самом центре Одессы. В этом году отелю исполняется 120 лет, соответственно, каждый квадратный метр этого здания пропитан подлинной историей приморского города и его неповторимым колоритом.

Здание отеля Bristol было построено в 1899 году. Свое название он получил от "старшего брата": одноименного отеля в Австрии. Одесский Bristol уже в начале XX века отличался не только роскошью номеров. В каждом номере здесь была горячая вода, ванна и даже телефон. Для того времени такие удобства в отеле были такой же редкостью, как сейчас монгольские смартфоны.

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После революции в отеле обустроили свои кабинеты советские чиновники, но в конце 20-х годов Bristol вновь вернул себе статус гостиницы, но уже под другим названием, в духе времени – "Красная".

В свое время здесь останавливались Теодор Драйзер, Иван Бунин, Вера Холодная, Леонид Утесов, актеры Иннокентий Смоктуновский и Андрей Миронов. Кстати, внутреннее убранство отеля не раз выступало в качестве декораций для съемок фильмов. Пожалуй, самый известный из них – советско-польская эксцентрическая комедия "Дежавю".

В начале двухтысячных в гостинице была проведена масштабная реставрация, которая продолжалась 8 лет и была выполнена максимально аутентично по архивным документам и фотографиям. После реновации отель вернул себе прежнее историческое название Bristol и стал таким, каким его можно увидеть сейчас.

А сейчас Bristol - это симбиоз истории и современного пятизвездочного комфорта. Стиль интерьера гостиницы - классическое барокко. Зайдя внутрь, создается ощущение, что попадаешь в роскошный музей: причудливая лепка на стенах, обрамленная сусальным золотом, редкий итальянский мрамор темных пород Dark Imperador, текстильные обои теплых тонов, исторические статуи, скрупулезно восстановленные реставраторами. Правда, в этом музее вас еще и накормят: на территории отеля действуют три кухни, и, конечно же, оставят на ночлег. А на завтрак в формате "шведской линии" к юбилею гостиницы подготовлено 120 блюд.

Здесь начинается Одесса

А чтобы еще глубже прочувствовать исторический колорит Одессы, то всего каких-то 10 минут неспешным прогулочным шагом по направлению к морю, и вы попадете в самый старый отель города: гостиницу "Лондонская" на Приморском бульваре. Правда, стоит быть готовым к тому, что самый короткий путь к гостинице по навигатору, в реальности, таким не будет: часто подступы к зданию перекрывают кинематографисты, которые снимают здесь исторические картины. Так было и в этот раз.

Без преувеличения можно сказать, что гостиница "Лондонская" - это место, с которого вообще начиналась история Одессы. Все дело в том, что при строительстве здания в 20-х годах XIX века, было найдено античное поселение - гавань Истриан.

Все время своего существования "Лондонская" была не просто гостиницей, а местом концентрации богемы. Здесь останавливались Антон Чехов, Владимир Маяковский, Роберт Льюис Стивенсон, Айседора Дункан, Дмитрий Шостакович, Марчелло Мастроянни и даже… лев. Да-да! В начале XIX века в отеле проживал дрессировщик со своим питомцем. Согласно местной легенде, дрессировщик одевал фрак, пристегивал льва к поводку и так спускался на завтрак, шокируя других постояльцев.

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Естественно, что в период реконструкции все интерьеры отеля были максимально сохранены. А как иначе, если здание находится под охраной ЮНЕСКО и для того, чтобы просто поменять окно или дверь здесь, нужно получить тонны разрешительных документов. Впрочем, это и к лучшему, ведь параллельно с современным гостиничным сервисом в "Лондонской" получаешь и частичку истории старой Одессы.

Например, только в "Лондонской" можно прокатиться на гидравлически-поршневом лифте 1960 года. Конечно, за время, пока лифт поднимется с первого на третий этаж, можно добраться из одного района Киева в другой, если без пробок (на третий этаж лифт идет 3 минуты), однако аутентичность не терпит спешки, ей лучше наслаждаться.

Или живописный внутренний дворик "Лондонской", где в дореволюционные времена любил собираться на ужин одесский бомонд, а в советское время вход был разрешен только по специальным приглашениям.

Сейчас же в "Лондонской" проводятся музыкальные арт-вечера, на которых в исполнении струнного квартета можно услышать как классику, так и современный джаз.

И, конечно же, побывать в курортном городе и не искупаться – туристический грех. Смыть "грехи" стильно и аристократично можно в веллнесс-центре "Лондонской". Почему именно там? А много ли мест в Украине, где бассейн расположен в здании бывшего… театра? Правда, здесь хочется не заниматься спортом, а наслаждаться интерьерами, но, оказывается, совмещать эти два занятия хоть и необычно, но достаточно интересно.

Как итог, зимняя Одесса для туризма выходного дня вполне подходящее место, если наполнить уик-энд досугом с историческим колоритом. А шумные дискотеки, пляжи и "Дайкири" под палящим солнцем пусть подождут своей очереди до летнего сезона.