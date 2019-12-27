Знаменитый одесский отель "Бристоль" отмечает 120-летие: фото

Отелю Bristol Hotel, который расположен в центре Одессы, исполнилось 120 лет. Он был построен по проекту известного архитектора Александра Бернардацци в 1899 году на месте доходного дома купца Наума Юровского.

Гранд-отель "Бристоль" является одной из главных архитектурных достопримечательностей Одессы и неразрывно связан с многовековой историей города. Сегодня он остается визитной карточкой Одессы и историческим наследием города.

Здание было построено в стиле необарокко. Главными преимуществами отеля стали электрическое освещение, горячая вода, телефон в каждом номере, которые тогда не были широко распространены.

В свое время "Бристоль" принимал таких знаменитостей, как Иван Бунин, Вера Холодная, Теодор Драйзер, Джеймс Олдридж, Анри Барбюс, Исаак Бабель, Леонид Утесов, Иннокентий Смоктуновский, Андрей Миронов, Богдан Ступка, Джон Малкович, Арманд Хаммер и многих других.

Отель пережил несколько эпох, на которые пришлось немало испытаний. После октябрьского переворота и прихода к власти большевиков, здание отходило под кабинеты ответственных работников железной дороги, что влекло за собой немалые изменения в убранстве, облике, атмосфере и даже названии – после революции гостиница была переименована в "Красная". Заметный отпечаток наложила Вторая мировая война и советское коммунальное хозяйство – многие элементы аутентичного интерьера были утеряны. На протяжении всего периода переживало целый ряд реконструкций и изменений.

Второй расцвет Bristol Hotel пережил после полномасштабной реконструкции, которую в 2002 году начали новые владельцы – компания Vertex Hotel Group. Это позволило в 2010 году вернуть городу его архитектурную жемчужину, фасаду здания – первозданную красоту, а отелю – имя "Бристоль". Для соблюдения максимальной аутентичности во время реновации были использованы архивные фотографии, а мебель, ковры и обои были приобретены у тех же производителей, что и при строительстве отеля в конце XIX века. Помимо архитектурных и отделочных изысков вроде скульптур на фасаде и кованых перил, отдельное внимание уделялось соответствию лучшим мировым стандартам гостеприимства.

В настоящее время "Бристоль" – единственный отель в городе, который располагает двумя президентскими люксами, а также эксклюзивными тематическими номерами от ведущих мировых дизайнеров Fendi, Missoni и Ralph Lauren. В отеле представлено 113 апартаментов, SPA-центр с панорамным видом на город, ball-room и три конференц-зала.

Одним из любимых мест для отдыха одесситов стал ресторан Le Grand Cafe Bristol, оформленный в итальянском неоклассическом стиле. В этом году он был номинирован на премию"Соль", как лучший ресторан при отеле. Утром тут представлены завтраки из 120 позиций, а вечером ресторан превращается в гастрономический театр со зваными ужинами. К слову, в следующем году Le Grand Cafe Bristol отметит свое десятилетие.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.