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​Россия может устроить Украине непредсказуемые выборы: опасный прогноз

вторник, 12 февраля 2019, 10:27

Учитывая успешность вмешательства России во внутриполитические дела Великобритании и США, ситуация в Украине в 2019 году может иметь непредсказуемые последствия.

Об этом рассказал "Апострофу" политический эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко.

"Серьезным потенциально угрожающим для украинских выборов может стать влияние Российской Федерации. Несмотря на международные санкции, РФ продолжает вмешиваться во внутриполитические дела других государств, в том числе, путем деструктивного влияния на избирательные процессы, расшатывания и дестабилизации ситуации, разжигания розни и тому подобное. РФ успешно использует имеющиеся противоречия в странах для своих целей и играет на них, пользуясь прагматизмом европейцев", - убежден эксперт.

По его словам, используя информационные диверсии и провокации, кибератаки на серверы ЦИК, вбрасывание фейковой информации, Россия может серьезно подпортить Украине предстоящие выборы.

"Учитывая успешность вмешательства России во внутриполитические дела других государств, которому не смогли эффективно противостоять такие мощные страны как Великобритания и США, ситуация в Украине в 2019 году может иметь непредсказуемые последствия. Инструменты влияния России могут быть самыми разнообразными: информационные диверсии и провокации, кибератаки на серверы ЦИК, вбрасывание и распространение ложной, тенденциозной или искаженной информации о ходе событий в Украине и на временно-оккупированных территориях АР Крым и Донбасса, осуществление покушений на публичных лиц, усиление военного напряжения на Донбассе, совершение террористических атак. Таким образом, вмешательство России в украинские выборы в 2019 году может быть серьезной угрозой украинской демократии", - подытожил Петренко.

Детально читайте в материале "Апострофа": Угрозы выборов: как в Украине могут использовать "руку Кремля".

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