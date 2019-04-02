Хорошая ситуация для России: что думают в Польше о выборах в Украине

После первого тура украинских президентских выборов в Польше говорят, что не боятся победы Владимира Зеленского по итогам двух туров. Однако Польша прежде всего хочет, чтобы Украина сохранила свой курс в ЕС и НАТО. Такое мнение высказал "Апострофу" польский журналист и писатель Веслав Романовский.

В Польше очень много комментариев о первом туре выборов президента Украины, но польские политики, думаю, скажут свое слово уже после второго тура. А в экспертной среде немного интересных мыслей. Есть много вопросов, почему Зеленский набрал так много голосов. Люди думали, что в первом туре он получит не более 25%, что разрыв между ним и Порошенко не будет таким большим.

Самый главный вопрос: что будет дальше, каким будет геополитический курс Украины после второго тура? Ведь есть большая вероятность победы Зеленского. Есть и мысли, что у Порошенко есть большие шансы победить во втором туре. Зеленскому остается бороться за голоса на западе Украины. А у Порошенко большие шансы в Центре, на Юге и на Востоке.

Некоторые считают, что у Порошенко была не лучшая предвыборная стратегия: его национально-консервативная стратегия не сработала на востоке и юге Украины. И есть мнение, что ему очень быстро надо изменить стратегию на второй тур. Тогда у него будут шансы победить.

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Но самое главное, что демократия в Украине и институт выборов работают. А с точки зрения Польши самое главное, каким после выборов будет геополитический курс Украины. Для нас было бы очень хорошо, если бы Украина реализовывала курс в ЕС и НАТО, сотрудничала с Европой, Польшей и другими соседями. Я бы очень не хотел в Украине такого поворота, который произошел после Ющенко: пришел Янукович, и влияние Москвы на Украину было очень сильным, что было крайне плохо для Европы и Польши.

Зеленский получил очень серьезную поддержку. И надо думать, почему так произошло: это результат только медийной кампании или реальной политической жизни в Украине. Отсутствие реформ и борьбы с коррупцией очень опасны для Украины. По моему мнению, в предвыборной стратегии Порошенко было очень мало диалога с молодежью 19-28 лет, его экономическая программа очень слабая. Только очень узкий лозунг: "Армия! Язык! Вера!". Консервативной националистической политики мало для Украины.