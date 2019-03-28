"Подгузники от Гройсмана": как украинская власть "заботится" о молодых матерях

Чтобы обобрать дворян в подполье и пустить деньги на бриллиантовую авантюру, Остап Бендер прикрывался интересами детей. Примерно то же самое делает и украинская власть, только деньги чиновники, напротив, раздают, чтобы собрать электоральный урожай голосов, ведь накануне выборов украинское правительство стало активно осыпать народ бюджетными благами. Под самую плотную ассигнационную бомбардировку попали молодые семьи. В стране запустили сразу несколько новых инициатив, которые в теории должны помочь родителям справиться с финансовой нагрузкой при воспитании детей, а в долгосрочной перспективе - улучшить демографическую ситуацию в Украине. Но это теория. Как происходит на практике, и действительно ли помощь правительства является эффективной, разбирался "Апостроф".

Беби-бокс

Теория. Эта инициатива Кабмина стартовала с 1 сентября прошлого года. Всем мамам, которые выписывались из роддома после этой даты, государство гарантировало единовременную натуральную помощь, так называемый "пакунок малюка". В него входит 25 вещей на общую сумму 5 тысяч гривен: одежда, подгузники, игрушки, пледы, салфетки, электронный термометр, в общем, все то, что может понадобиться молодой маме и ее ребенку с первых дней жизни.

Инициатива, которую в народе прозвали "подгузники от Гройсмана", оказалась действительно успешной, но лишь наполовину.

Практика. Во-первых, качество отдельных вещей в "пакунке", по словам некоторых мам, оставляет желать лучшего.

"Детские вещи были хорошего качества, а вот памперсы и накладки на грудь не понравились вообще. Все очень прело в них", - говорит "Апострофу" киевлянка Виктория.

"Фактически качество желает быть лучшим. Памперсы отдали в детский дом. Оставили термометр и пару одежек", - добавляет "Апострофу" житель Киевской области Александр.

Правда, каждый родитель, конечно, может только субъективно оценить качество вещей, а вот проблема, с который объективно столкнулись многие молодые родители в Украине – бюрократические сложности при получении беби-боксов. В Кабмине обещали, что "пакунки малюка" будут выдавать сразу в роддоме при выписке. Некоторым родителям все-таки повезло.

"Получали в роддоме на следующий день после родов. Приходит медсестра - заполняешь бумажку, с ней идешь на другой этаж и забираешь", - рассказал Александр.

Но другим родителям пришлось повозиться. Например, в некоторые регионы беби-боксы просто не доехали вовремя, из-за чего молодые мамы выписывались из роддома без такой помощи от государства. Конечно, получить "пакунок малюка" можно было после выписки в местных отделениях соцзащиты, но из-за того, что многие мамы прописаны в одном районе, а роддом находится - в другом, выдача беби-боксов затягивалась на месяц, а то и полтора. В результате, из подгузников и распашонок малыш просто вырастал. Подтверждение этому можно найти на сайтах бесплатных объявлений, где молодые мамы просто продают беби-боксы.

"Продаю, так как беби-бокс был получен мною через месяц после выписки из роддома, а к этому времени для ребенка все было уже куплено, и также то, что находилось внутри бокса, например, памперсы и другое, было все маленьким", - пишет автор объявления.

Тем не менее, в некоторых случаях лучше получить хоть какую-то помощь от государства, пусть и с опозданием, чем остаться вообще без нее.

"Считается, что есть очень бедные семьи, которые даже этого не могут себе купить, - говорит "Апострофу" директор Института демографии социальных исследований НАНУ Элла Либанова. - Но, честно, я не сторонник беби-боксов. Я считаю, что давать нужно деньги, а человек уже выберет, на что эти деньги потратить. Если считаете, что родители пропьют эти деньги, а не купят ребенку памперсы, так они и памперсы обменяют на бутылку водки".

Кстати, по словам эксперта по правам детей Людмилы Волынец, практика раздачи молодым мамам натуральной помощи уже была в Украине, но инициатива провалилась.

"Беби-боксы - программа не новая. Она работала в 2004-2006 годах, но была отменена в связи с высокой коррупционной составляющей чиновников, причастных к этой программе. Даже были уголовные дела. Не думаю, что "пакунок малюка" имеет хоть какое-то демографическое значение", - пояснила "Апострофу" Волынец.

Муниципальная няня

Теория. В мае 2018 года Кабмин принял постановление, согласно которому с 1 января 2019 года каждая семья, которая воспитывает ребенка до 3 лет, вправе рассчитывать на возмещение от государства стоимости услуг няни. Правда, финансируется услуга, конечно же, не в полном объеме, а только в размере прожиточного минимума, установленного на ребенка до 6 лет. Сейчас он составляет 1626 гривен, а с 1 июля вырастет до 1699 гривен.

На первый взгляд, инициатива более чем полезная, однако, по данным Минсоцполитки, на начало марта документы на возмещение стоимости услуг няни подало всего 39 семей. Почему так?

Практика. Во-первых, 1626 гривен на оплату няни - крайне мало. Так, в зависимости от региона Украины, час работы няни варьируется в пределах от 70 до 100 гривен в час. Таким образом, 1626 гривен хватит на оплату всего 20-16 часов услуги в месяц.

Но пусть даже и так, другое дело, что найти няню с тем, чтобы потом получить компенсацию от государства, крайне сложно. И это, во-вторых. Все дело в том, что почасовую "маму" для ребенка следует нанимать официально. Так гласит закон. Для этого с няней необходимо заключить договор о предоставлении услуг и принести его в органы соцзащиты. Но чтобы няня могла официально предоставлять свои услуги по договору, она должна быть либо трудоустроена в агентстве, либо зарегистрирована как физлицо-предприниматель. Естественно, женщины, которые зарабатывают присмотром за ребенком, не спешат становиться ФЛП, предпочитая оставаться в тени, и не платить никаких налогов. Вот и выходит, что программа "Муниципальная няня" хорошо выглядит только на бумаге.

"Кроме того, денег под эту программу заложено на 25 тысяч контрактов, - отмечает Волынец. – В этом году ожидается рождение порядка 300 тысяч детей. Так это только рождаемость. А "Муниципальная няня" - это ведь инициатива, которая касается детей возрастом до 3-х лет. Таких детей в Украине - миллион. Получается, что на миллион детей предусмотрено 25 тысяч возможных контрактов. Что это? Понятно, что не должно быть предусмотрено миллион контрактов, ведь не все родители воспользуются программой, но заложить меньше 1%... тут возникают вопросы".

Выплаты на третьего ребенка

Теория. Эта инициатива возникла аккурат накануне выборов, а ее лоббистом, по словам министра соцполитики Андрея Ревы, стал президент Петр Порошенко. Суть в том, чтобы за каждого третьего и последующего родившегося ребенка, семья получала ежемесячную государственную помощь в размере прожиточного минимума. Выплаты будут назначаться до того момента, как ребенку исполнится 6 лет, и начинаются уже на следующий день после выборов: 1 апреля. И это вдобавок к 41 тысяче гривен матпомощи при рождении ребенка.

Согласно расчетам Кабмина, для обеспечения новой категории выплат в год из госбюджета необходимо не менее 2,4 миллиардов гривен.

Кстати, местные власти столицы также планируют выплачивать родителям с киевской пропиской единовременную помощь при рождении ребенка в размере 10 тысяч гривен, правда, это решение еще должны окончательно утвердить чиновники горсовета.

Практика. Практических результатов от бюджетного поощрения многодетным семьям пока еще нет, однако, по мнению экспертов, опрошенных "Апострофом", демографического взрыва ждать точно не стоит.

"Не улучшит это демографическую ситуацию. Это улучшит ситуацию с доходами у многодетных семей, но никак не демографическую ситуацию, - уверяет Либанова. – Дело в том, что деньги работают плохо. Они работают 2-3 года, а потом необходимо либо увеличивать выплаты, либо эффект от них просто сходит на нет. Правда, бороться нужно за каждого ребенка. Если есть шанс на то, что какая-то пара родит третьего ребенка, значит, нужно ее подтолкнуть в этом направлении, но особых иллюзий питать не надо".

фото: UNIAN

Пиар или "реальні справи"

Эксперты указывают, что проблема всех социальных программ, направленных на семью, которые появились перед выборами, состоит в том, что они оформлены не на уровне законов, а постановлений и распоряжений Кабмина. Соответственно, буквально за день бюджетных благ можно легко лишить.

Но фундаментальный просчет такой политики даже не в этом. Быстрые деньги для семей здесь и сейчас - меры абсолютно популистские. В то же время стратегических программ по улучшению демографической ситуации в правительстве нет.

"Демографическую ситуацию в стране реально способно улучшить привлечение внимания правительства к вопросам жилья для молодых семей, - поясняет "Апострофу" секретарь парламентского комитета по вопросам социальной политики Наталья Веселова. – Те, молодые родители, которые ответственно подходят к вопросу создания семьи, воспитания ребенка, прежде всего думают, где им жить. Поэтому очень много молодых семей смотрит за пределы Украины и думает, как связать свое будущее и будущее своих детей, например, с ЕС, где у них есть возможность получить жилье. Жилье – основная потребность".

По информации Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, в бюджете на 2019 год заложено всего 100 миллионов гривен на программу "Доступное жилье" и еще 29 миллионов - на долгосрочные жилищные кредиты для молодежи. При этом в фонде отмечают, что это лишь десятая часть от необходимых средств. Реальная потребность в финансировании жилищных программ на 2020 год составляет: 766 миллионов - на доступное жилье и более 1,5 миллиарда гривен - на кредиты. Да и то, за эти деньги возможно обеспечивать крышей над головой всего 4 тысячи семей в год.