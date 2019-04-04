Результаты первого тура выборов президента Украины: итоговые инфографики и карта

Центральная избирательная комиссия завершила подсчет электронных бюллетеней в первом туре выборов президента Украины.

Как стало известно раньше, во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Юлия Тимошенко, признавшая поражение на выборах, но заявившая об их фальсификации, заняла третье место.

Интересно, что по итогам первого тура Зеленский сумел набрать больше процентов чем Порошенко и Тимошенко вместе взятые.

В целом результаты выборов после подсчета 100% бюллетеней выглядят так:

Владимир Зеленский 30,24% Петр Порошенко 15,95% Юлия Тимошенко 13,40% Юрий Бойко 11,67% Анатолий Гриценко 6,91%

поддержка лидеров по областям

как голосовали за Порошенко

как голосовали за Зеленского

Зеленый цвет — области, где победил Зеленский, синий — Порошенко, красный — Тимошенко, оранжевый — Бойко.

Отметим, что теперь ЦИК должна посчитать бюллетени с мокрыми печатками и объявить официальные результаты выборов до 10 апреля.

Второй тур выборов президента состоится 21 апреля: его результаты будут опубликованы до 4 мая.

Как сообщал "Апостроф", тем временем букмекеры назвали фаворита второго тура президентских выборов в Украине.