Результаты первого тура выборов президента Украины: итоговые инфографики и карта

Центральная избирательная комиссия завершила подсчет электронных бюллетеней в первом туре выборов президента Украины.
Как стало известно раньше, во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Юлия Тимошенко, признавшая поражение на выборах, но заявившая об их фальсификации, заняла третье место.
Интересно, что по итогам первого тура Зеленский сумел набрать больше процентов чем Порошенко и Тимошенко вместе взятые.
В целом результаты выборов после подсчета 100% бюллетеней выглядят так:
Зеленый цвет — области, где победил Зеленский, синий — Порошенко, красный — Тимошенко, оранжевый — Бойко.
Отметим, что теперь ЦИК должна посчитать бюллетени с мокрыми печатками и объявить официальные результаты выборов до 10 апреля.
Второй тур выборов президента состоится 21 апреля: его результаты будут опубликованы до 4 мая.
Как сообщал "Апостроф", тем временем букмекеры назвали фаворита второго тура президентских выборов в Украине.