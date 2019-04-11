Второй тур выборов: опасность для Зеленского и время Ч для Порошенко

В Украине опубликованы первые социологические опросы, посвященные второму туру выборов президента Украины. В частности, за Владимира Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% респондентов, определившихся с выбором, которые точно пойдут голосовать, а за действующего президента Петра Порошенко готовы отдать свой голос 28,6% опрошенных украинцев. Может ли Порошенко за оставшуюся неделю переубедить украинцев, и что ему нужно для этого сделать - "Апострофу" рассказал политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

Рейтинги, обнародованные 11 апреля, отображают реальную картину перед вторым туром выборов. Плюс за последние дни мы увидели несколько странных моментов в кампании Порошенко. Возьмем те же билборды с Путиным. С одной стороны Порошенко перестал называть Зеленского агентом Кремля, а с другой – появились эти нашумевшие билборды с Путиным.

Также мы все должны понимать, что второй тур – это голосование не столько "за", сколько "против". Поэтому рейтинги отображают реальную картину.

Может ли измениться ситуация? Есть опасность, что электорат Зеленского может расслабиться, думая о том, что все и так решено, и просто не прийти на выборы. Соответственно может сократиться расстояние между кандидатами. Это первое.

Во-вторых, у Порошенко еще есть время. Например, если будет серьезный скандал с участием Зеленского, или же мы услышим контроверсионные заявления со стороны Зеленского – это может немножко повлиять. Но я не вижу возможностей в честном противостоянии Зеленского и Порошенко, чтобы действующий президент мог сократить эту громадную дистанцию.

Кроме того, после таких рейтингов Порошенко будет очень сложно применять административный ресурс, поскольку уже сейчас главы администраций очень лояльно относятся к Зеленскому – звонят и спрашивают, чем и как можно помочь. Таким образом, они пытаются запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и быть с победителем. Поэтому ожидаются серьезные движения в сторону ЗеКоманды.

Порошенко, конечно же, может попытаться скупить членов избирательных комиссий, но я сомневаюсь, что ему это поможет. Таким образом он может добрать 5-7 процентов максимум.

Как Порошенко переломить ход второго тура? Только серьезные ситуации на фронте могут повернуть картину – например, если будут серьезные провокации со стороны россиян или других сил. Но я в этом очень сомневаюсь. Этому сейчас не позволят случиться наши международные партнеры, поскольку им это не выгодно.

Пофантазировать мы, конечно, можем, но сложно представить, что может помочь Порошенко выиграть выборы. Есть только один вариант – Порошенко может переломить ситуацию, если прекратит войну, вернет Крым и Донбасс. С другой стороны, даже если на Донбассе и будет активизация боевых действий – это может сработать против Порошенко. Мол, все скажут, что он специально это затеял – в таком случае еще больше людей проголосуют за Зеленского.

Все идет к тому, что результат первого тура выборов с большой долей вероятности будет подтвержден.