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У Порошенко прислушались к возмущениям из-за билбордов с Путиным: появилось фото нового плаката

четверг, 11 апреля 2019, 09:29

В штабе кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко прислушались к мнению общественности и приняли решение заменить скандальные рекламные билборды, на которых изображен президент РФ Владимир Путин.

Об этом в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"Гайз, как писал Порошенко, концепция меняется. P.s. Реклама Порошенко с Путиным может быть одной из самых коротких в истории украинской политики среди реклам с таким бюджетом. P.p.s. Хорошо, что хотя бы слышат отзывы людей в штабе", - написал он.

Также экономист опубликовал фотографии, на которых видно, как выглядит новая политическая реклама действующего главы государства.

Ранее "Апостроф" сообщал, что рекламный холдинг, занимавшийся организацией размещения скандальных билбордов в Киеве и Харькове с Порошенко и Путиным, связан с "семьей Януковича".

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