Полиция и туалеты: как идет подготовка к дебатам

В пятницу, 19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты между действующим президентом Петром Порошенко и его соперником - Владимиром Зеленским. Это событие уже на протяжении двух недель вызывает в стране большой ажиотаж. "Апостроф" решил разобраться, как проходят последние приготовления и что по поводу происходящего думают в политических кругах.

В первой половине дня 19 апреля, подготовка к предвыборным дебатам на НСК "Олимпийский" шла вовсю. Работники монтировали две сцены, а также устанавливали рамки металлоискателей. "Сцен будет две. Телесигнала будет два. Телетрансляций, похоже, тоже будет две. Это ещё ничего, концертов вообще планировалось четыре: два до (дебатов), два после (у каждого кандидата свои)", - написал в своем Facebook председатель Национальной Общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

В середине дня, 19 апреля, ближайшая к стадиону станция метро "Олимпийская" была закрыта для пассажиров.Территория вокруг НСК "Олимпийский" была оцеплена полицией, а движение транспорта на прилегающих улицах было полностью перекрыто. При этом, вдоль улицы Большой Васильковской, проходящей напротив НСК "Олимпийский", предусмотрительно был размещен ряд биотуалетов.





Программа проведения дебатов была заранее расписана. В 16.00, 19 апреля, зрителей должны начать запускать на стадион, в 17.00 запланировано начало программы, а 19.00 - должны начаться сами дебаты. Билеты на это мероприятие якобы были раскуплены заранее. В всяком случае, уже в четверг, на сайте, посвященном дебатам, можно было увидеть такое вот объявление:

Известно, что штаб Зеленского предложил две кандидатуры на ведущих дебатов - это Елена Фроляк из телеканала ICTV, и Олег Панюта, канал "ТРК Украина". У Петра Порошенко не одобрили это предложение, предлагая отдать право выбора "Суспильному".

В любом случае, кандидаты настроены на проведение дебатов с ведущими или без. Конечно, пока непонятно, как это будет происходит при втором варианте.

Но главной визиткой дебатов будут не кандидаты и не ведущие. Ею станут зрители, которые и придадут массовости этому шоу. Каждый из штабов прогнозирует, что желающих будет около 50-60-ти тысяч. И это только избиратели одного из кандидатов.

В МВД называют другие цифры - в целом около 60 тысяч. В штабах же еще считают тех людей, которые не смогут попасть на сам стадион, но будут поддерживать своего кандидата за его пределами.

"Планируется привлечь до 10 тысяч правоохранителей. Будет возможность экстренной санитарной эвакуации как извне, так и изнутри стадиона", - сообщил заместитель министра МВД Сергей Яровой.

На мастерство правоохранителей возлагают надежды практически все политики.

Как на "Олимпийском" готовятся к дебатам, 19 апреля 2019 года Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Как на "Олимпийском" готовятся к дебатам, 19 апреля 2019 года Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Как на "Олимпийском" готовятся к дебатам, 19 апреля 2019 года Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Как на "Олимпийском" готовятся к дебатам, 19 апреля 2019 года Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Как на "Олимпийском" готовятся к дебатам, 19 апреля 2019 года Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Как на "Олимпийском" готовятся к дебатам, 19 апреля 2019 года Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Как на "Олимпийском" готовятся к дебатам, 19 апреля 2019 года Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Как на "Олимпийском" готовятся к дебатам, 19 апреля 2019 года Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1

"Очень надеюсь, что все будет мирно. И дебаты ограничатся лишь словесными выступлениями, не будет никакого физического противостояния между кандидатами и тем более, между их сторонниками. Украинская полиция и МВД, по моему мнению, впервые за десятилетия существования украинского государства продемонстрировали свою беспристрастность и преданность вопросам охраны общественного порядка и соблюдения прав граждан в ходе избирательного процесса. Лучшее, что было в этой кампании, как по мне", - прокомментировал в "Апострофу" депутат от "Народного фронта" Леонид Емец.

Его коллега внефракционный депутат Борислав Береза предположил, что дебаты ограничатся провокациями кандидатов.

"Я думаю, кандидаты буду провоцировать друг друга. Скорее всего, президент изберет модель поведения опытного политика, который будет стараться показать отсутствие знаний у его оппонента. Зеленский будет занимать позицию жесткого критика и тролля, указывая на все недостатки президента и показывая никчемность его позиции", - рассказал Береза "Апострофу".

Но повлиять на избирателей они уже не смогут. Процент сомневающихся мал, большинство уже определились со своим кандидатом. "Дебаты - это просто как элемент в общей картине, не больше. Они не внесут кардинальных изменений в избирательный процесс", - добавил нардеп.

Мнение Березы разделяет ещё один депутат от НФ Виктория Сюмар, которую в своё время приглашали в команду Зеленского.

"Изменят ли что-то дебаты? В пределах нескольких процентов могут. Люди задумаются о последствиях. Но в пределах десятков процентов - вряд ли", - ответила "Апострофу" Виктория Сюмар.

Все, что на стадионе мы услышим от кандидатов, это - всего лишь слова. "Можно красиво говорить, а потом ничего не сделать из обещанного", - резюмирует нардеп Емец.