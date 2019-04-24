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Политика

Выборы президента 2019

Зеленский и военный портфель: торги будут очень долгими

Алексей Арестович спрогнозировал, каким главнокомандующим будет Зеленский

Алексей Арестович, военный эксперт, специально для "Апострофа" среда, 24 апреля 2019, 17:14
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Алексей Арестович спрогнозировал, каким главнокомандующим будет Зеленский Коллаж: Апостроф

Одним из главных опасений, связанных с президентством Владимира Зеленского, является то, что он будет слабым и неопытным главнокомандующим, чем в военном плане сможет воспользоваться Россия. Такое мнение высказал "Апострофу" военный эксперт Алексей Арестович.

Пока нет серьезной информации, на основе которой можно сделать выводы, каким главнокомандующим будет Владимир Зеленский. Он понимает, что не разбирается в военном деле и надо будет опираться на военную верхушку и руководство спецслужб - на профессионалов. Но Иван Апаршин, который, говорят, является кандидатом на должность министра обороны (сам Апаршин опроверг, что претендует на нее, - "Апостроф"), не производит нужного впечатления: человек не воевал в течение этих пяти лет, поэтому, что он может посоветовать Зеленскому относительно войны с Россией?

То есть нынешнюю верхушку, по крайней мере, как анонсировано по армейской линии, могут заменить люди, которые ни дня не воевали. Поэтому возникает определенный скепсис. С другой стороны, понятно, что никуда не исчезнет офицерский состав Вооруженных сил, который воевал и знает, как это делать.

Для меня понятны три вещи. Во-первых, Россия, наверное, усилит давление на Украину. История с российским и белорусским топливом показывает, что давление уже увеличивается - когда Зеленский еще не стал президентом.

Во-вторых, Россия попытается на него воздействовать через имеющиеся группы влияния, свою агентуру среди украинских политиков, групп интересов и тому подобное.

В-третьих, есть определенные сомнения, что Зеленский и его команда способны распознать это влияние и что-то ему качественно противопоставить. То есть все будет зависеть от технократов: какие кадры Зеленский поставит руководить спецслужбами и Вооруженными силами, насколько он сам будет готов к ним прислушиваться и менять руководителей, если результаты работы его назначенцев будут неудовлетворительными. Если все это делать хорошо, особенно нечего бояться.

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Если говорить о зоне ООС, то армия, конечно, сама знает, что делать. Однако, как будет реагировать Зеленский при возникновении инцидентов вроде нападения России в Керченском проливе или провокаций на других участках границы, в Одессе, Херсоне или на Сумщине - вот это огромный вопрос. Будем надеяться, что ему помогут и объяснят.

В конце концов, состав Кабинета министров будет зависеть от результатов торгов. Сомневаюсь, что Зеленскому удастся провести тот кадровый состав даже в своей зоне ответственности, который он хочет. Торги будут очень долгими, а их результат - неизвестен: сколько депутатов куда перебежит, сколько - дадут согласие. Сплошная неопределенность.

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