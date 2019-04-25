Путин "включил дурачка", говоря о протесте Украины против паспортов для Донбасса

Президент России Владимир Путин удивился тому, что в Украине восприняли с негативом его закон об упрощенной выдаче паспортов гражданина РФ людям с оккупированных территорий Донбасса.

По словам Путина, он считает странной реакцию Украины.

"Это вызвало какую-то негативную реакцию, да? Это странно. Паспорта выдает Венгрия, Румыния. У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже венгров и румын?" - сказал он.

Также российский президент заявил, что новые власти Украины "не собираются исполнять минские соглашения, а это значит, что Донбасс будет изолирован и брошен".

По словам главы РФ, его страна готова восстановить отношения с Украиной полном объеме, "но не может делать это в одностороннем порядке".

"Киев всё время пытается нагнуть, наклонить Донбасс с помощью силовых акций", - заявил Путин

Как сообщал "Апостроф", украинский художник показал яркую карикатуру на паспорта для Донбасса.