Инаугурация Зеленского: как депутаты пытаются себя спасти

Центральная избирательная комиссия 30 апреля официально объявила о победе Владимира Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Согласно закону, не позднее чем через 30 дней должна состояться инаугурация новоизбранного гаранта, то есть до 3 июня. В команде Зеленского настаивают, что инаугурацию нужно провести 19 мая. Верховная Рада обещала назвать конкретную дату в начале недели, но комитет по вопросам регламента ВР перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации, с 14 на 15 мая. Это, в свою очередь, означает, что на голосование парламента данный вопрос вынесут не раньше четверга, 16 мая.

Почему затягивается инаугурация Зеленского, кому выгодно блокировать деятельность нового президента и чем это закончится для Рады, "Апострофу" пояснил политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

Тянут, понятное дело, из-за возможных досрочных выборов Рады, а также потому, что не хотят "ложится" под Зеленского, мол, не надо на нас давить, записывать всякие видео – мы, когда захотим, тогда и проголосуем. Часть политиков, старый истеблишмент, не воспринимают Зеленского как президента, и поэтому хотят немножко поставить его на место, в том числе и Парубий, очевидно.

Поэтому в среду вопрос об инаугурации рассмотрит комитет, а в четверг, вероятно, будут голосовать, и скорее всего, проголосуют за дату инаугурации – не раньше 28 мая, чтобы обезопасить роспуск, или будет договоренность с Зеленским о том, что депутаты проголосуют за дату инаугурации, удобную ему, но Раду распускать не будут. Очевидно, что у них есть желание изменить избирательную систему, снизить до 3% проходной барьер, завести много разных фракций, и увеличить свой контроль, скажем так, над хаосом в менее структурированном парламенте, тем самым не дать возможность Зеленскому сформировать большинство с двумя или одним субъектом, ведь тогда они будут в проигрышной ситуации.

Главным союзником Владимира Зеленского сейчас является огромное доверие населения, которое люди выразили, проголосовав за него. И сейчас он может сказать, что хотел бы ввести качественные изменения, которых требует общество, но эти старые политики не дают этого сделать.

Хотя, здесь не столько парламент не идет к президенту, сколько президент не идет к парламенту. Скорее всего, если бы у Зеленского было желание, он бы мог определить людей, которые уже могли собирать депутатов, чтобы провести голосование. Но он не идет этим путем, он идет путем исключительно непубличным, либо они ведут переговоры с держателями "акций" основных политических сил.

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На самом деле, сам Зеленский не сильно заинтересован в досрочных парламентских выборах. Поскольку в этом случае ему нужно свою политическую силу построить, нужно подготовится, а для этого нужно время.

К тому же, понятно, что Петр Алексеевич хочет максимально подгадить Зеленскому, он затаил обиду на него: во-первых, потому что он проиграл, во-вторых, потому что тот его троллил. Поэтому пользуется своим влиянием над БПП и частью "Народного фронта", которые затягивают голосование.

Кроме того, Порошенко всячески пытается показать Зеленского как врага, как чужеродный организм, с которым нужно бороться. Не все депутаты на это ведутся. "Батькивщина" уже сделала заявление: либо роспуск парламента, либо сотрудничество с Зеленским.

Однако депутаты пока не вышли за рамки дозволенного – у них есть 30 дней, чтобы назначить дату инаугурации, поэтому они пока тянут. Народные избранники в основном думают о контроле потоков, распределении сладкого, вкусного, жирного "пирога". А в меньшей степени их волнует вопрос угрозы со стороны России и так далее, они хотят побольше выторговать для себя, в том числе в вопросе инаугурации и начале деятельности новой команды.

Но, несмотря на то, что шансы на досрочные выборы уже ничтожно малы, в Украине возможно все: если есть политическая воля, то можно "нагнуть", использовать нужную аргументацию, и, в принципе, их провести. То есть я бы не отбрасывал полностью возможность проведения досрочных выборов. В то же время, если инаугурацию назначат на 28 мая – это немножко уменьшает шансы.