Зеленский - политический кабан, которого пытаются поставить в неудобную позицию два загонщика - Алексей Кущ

Кабинет министров с 1 августа 2019 года вводит специальные пошлины на товары из Российской Федерации, которые будут взиматься независимо от других пошлин. Это зеркальные меры, предпринятые в ответ на введение недавних санкций против Украины со стороны РФ. В интервью "Апострофу" экономический эксперт АЛЕКСЕЙ КУЩ рассказал, что при помощи такого решения министры пытаются уйти в отставку "красиво", на мажорной ноте, одновременно создав максимально негативную ситуацию новому президенту. Поскольку это решение может спровоцировать новую газовую войну с Россией.

- Кабинет министров ввел зеркальные санкции против Российской Федерации, а также новые пошлины. Они начнут действовать с 1 августа. Объясните, пожалуйста, что это за дополнительные пошлины? Как они скажутся и на российской экономике, и на украинской?

- На российской экономике они практически никак не скажутся. Дело в том, что, если мы рассматриваем нашу санкционную политику, необходимо понимать, что она у нас носит, скорее, фейковый характер, к сожалению. Почему? Потому что острие санкций находится не в Украине, а в США и Европейском Союзе. В принципе, скажем так, основные санкционные технологии разрабатываются в Вашингтоне. Там есть специальные законы противодействия врагам Америки, там, действительно, есть системный подход, как эти санкции разрабатываются. Достаточно все структурировано, взаимоподчинено. То есть там как бы есть система, матрица, в соответствии с которой американцы применяют те или иные санкции. На сегодняшний день США определили основные сектора российской экономики, которые чувствительны к воздействию санкций. Это, прежде всего, финансовый сектор, военно-промышленный комплекс и энергетический сектор. Вот по этим основным сегментам российской экономики и бьют американские санкции.

Если мы совместим, скажем так, матрицу американских санкций с нашими, мы увидим, что у нас как бы совпадают точки соприкосновения только по военно-промышленному комплексу. То есть Украина в последние годы, действительно, значительно сократила сотрудничество с Российской Федерацией именно в части оборонного комплекса. Если мы посмотрим на финансовый сектор, на энергетический, то здесь полный вакуум санкций, то есть Украина не вводит никаких санкций ни в отношении энергетического сектора Российской Федерации, ни в отношении финансов. В отношении финансов есть условные санкции, которые применяются к российским банкам, но и они носят, скорее, фейковый характер. Почему? Потому что все эти банки благополучно продолжают функционировать и в украинской банковской системе.

По энергетическому сектору вообще парадоксальная ситуация, то есть с одной стороны, у нас конфликт с Российской Федерацией, с другой стороны, мы постоянно обижаемся на то, что часть транзита природного газа пойдет мимо нашей газотранспортной системы по "северным потокам". То есть здесь нужно понимать: или конфликт, или война, или сотрудничество. Здесь не может быть какого-то гибридного варианта - нельзя находиться в конфронтации и ожидать, что мы сохраним те направления сотрудничества, в том числе, и по транзиту газа, которые были до этого. Поэтому сегодня Кабинет министров, скажем так, плывет по течению. Это некие последние аккорды, которые наши министры пытаются еще сыграть перед своим уходом. Уходить нужно на мажорной, патриотической ноте - они должны отчитаться перед обществом, что они ушли на волне новых санкций против Российской Федерации.

То есть здесь нужно понимать: или конфликт, или война, или сотрудничество Фото: Евгений Котенко / Апостроф

Чтобы сказать, насколько это будет чувствительно для России, даже не нужно быть большим экспертом, можно просто посмотреть на структуру торгового оборота между Украиной и Российской Федерацией. Мы видим, что основной экспорт России, который поступает в Украину – это как раз минеральные продукты. Простыми словами - это нефть, уголь и сжиженный газ, то есть основные товары, которые Россия продает в Украине. И как раз в отношении этих товаров санкции не применяются. То есть сегодня Кабинет министров ввел специальные пошлины и квоты в отношении практически всех российских товаров, исключив из них сжиженный газ и каменный уголь - как раз те товары, которые нужны украинской экономике и которые составляют одну из существенных частей российского экспорта в Украину.

Там единственная, скажем так, более-менее чувствительная позиция для Российской Федерации – это минеральные удобрения. Действительно, несколько лет назад до миллиарда долларов импорт из России минеральных удобрений достигал. Почему? Потому что мы за счет абсолютно неэффективной внутренней политики по созданию квазигазового рынка внутри страны, когда цены на газ для промышленности у нас сейчас выше, чем в сопредельных европейских странах, фактически полностью уничтожили свою химическую промышленность.

- Получается, нашим аграриям нашу продукцию покупать дороже, чем брать у России?

- Именно. Соответственно, наши удобрения, которые производились на украинских химических предприятиях, стали неконкурентоспособными, потому что фактически за счет того, что у нас одна из самых высоких цен на природный газ для промышленности среди стран Центральной и Восточной Европы, мы фактически отсекли от минимальной, даже нулевой рентабельности всю химическую промышленность. Поэтому мы закупали на сотни миллионов долларов именно российские удобрения - это единственная позиция, которая более-менее чувствительна для РФ. Но все равно, по оценкам Кабмина, это затронет поставки товаров примерно на 500 миллионов долларов, а это даже менее 1% от торгового оборота РФ со всеми странами мира. Поэтому, скажем так, это как укус комара в спину слона, который ничего не заметит.

Единственный важный для нас вопрос, который нужно задать в связи с этими санкциями, - насколько они будут качественно оформлены. Ведь Украина уже имеет печальный опыт трех судебных разбирательств в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Это дело в отношении нашего транзита в центральноазиатские республики и Монголию, который был заблокирован РФ; это расследование по блокировке поставок нашей продукции (машиностроительного и железнодорожного оборудования) на российский рынок и это дело об антидемпинговых пошлинах, которые Украина ввела против аммиачной селитры, которую мы покупали в РФ.

Все три расследования в рамках Всемирной торговой организации мы проиграли, хотя до этого Министерство торговли и экономического развития Украины говорило о том, что у нас просто железобетонные аргументы, и мы выиграем все три дела. Теперь стоит ожидать, что Россия может возбудить против Украины новое дело по этим пошлинам и квотам, которые ввела Украина, и теперь посмотрим, как наши чиновники качественно оформят эти санкции, чтобы Россия не смогла оспорить их в рамках арбитража по линии ВТО.

- В Европе сейчас думают над тем, чтобы отменить часть каких-то санкций против РФ. Данные Росстата с 2012 по 2018 годы показывают, что в прошлом году в России был самый большой рост ВВП. Поэтому возникает вопрос: не переоценивают ли вообще в мире и в Украине, в частности, санкции в отношении России?

- На самом деле явление санкций достаточно существенное для Российской Федерации, и оно проявляется не в прямом воздействии самих санкций. России не так страшны вот эти прямые санкции, которые вводятся против нее, как те косвенные последствия, которые возникают в связи с санкционным пакетом. Есть такое понятие, как внутренняя самоцензура инвесторов. Она означает, что если крупнейшие мировые экономики, такие как США, Европейский Союз, вводят против какой-то страны санкции, то инвесторы как бы автоматически ограничивают инвестиции в эту страну. И не потому, что им кто-то запрещает – Вашингтон или Брюссель. Это внутренняя солидарность западного финансового мира. Поэтому для России опасны косвенные последствия санкций – замедление инвестиций в российскую экономику, отток капитала, который в финансовой системе продолжается уже несколько лет. Сами санкции, действительно, особого влияния не имеют.

- Какой будет ответ России после этих последних санкций?

- Скорее всего, мы это ощутим и в контексте так называемого газового пакета, и в контексте поставок энергоресурсов в Украину. Сейчас перед нашей экономикой стоит несколько серьезных вызовов. Первый вызов – это возможная блокировка поставок нефтепродуктов, и Россия в ответ на те санкции, которые сейчас были введены в отношении нее со стороны Киева, может заблокировать поставки нефтепродуктов не только из Российской Федерации, но и из Беларуси, так как она находится в едином экономическом пространстве с Россией, и Кремль может создать условия, при которых белорусы не смогут поставлять нефтепродукты, в том числе, дизельное топливо в Украину. А потеря белорусских поставок для нас будет очень существенной, потому что белорусский дизель на украинском рынке занимает существенный удельный вес. Опять же, газовый пакет.

Сейчас перед нашей экономикой стоит несколько серьезных вызовов Фото: Евгений Котенко / Апостроф

Не стоит забывать, что в конце 2019 года заканчивается базовый газовый договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите и поставках российского природного газа. Уже сейчас эксперты пророчат новую газовую войну, которая может разразиться уже в зимний период 2020 года. Я думаю, что эти санкции, которые нами были введены, на россиян особого влияния не окажут, но они дадут им повод занять более жесткую позицию как по газовому пакету, так и по комплексному энергетическому пакету, когда включаются и поставки в Украину нефти, нефтепродуктов и каменного угля. То есть осенью у нас может быть достаточно серьезная ситуация с дефицитом угля на тепловых электростанциях, а уже зимой 2020 года может возникнуть проблема с транзитом российского газа.

- Можно ли говорить о том, что эти санкции, которые за пару месяцев были введены практически три раза, при этом зная, что это не облегчит прямые переговоры с Россией, были введены специально, чтобы Владимиру Зеленскому не жилось хорошо?

- Как раз здесь вы очень правильно отметили. Сейчас у Зеленского есть два загонщика, условно говоря. То есть Зеленский – это, условно, такой политический кабан, которого пытаются загнать в какую-то неудобную для него позицию как бы два загонщика. С одной стороны – это действующие политические элиты, которые проиграли эти выборы. Это не просто, скажем так, проигрыш президентских выборов, вообще проигрыш тех политических элит, которые пять лет находились при власти. Вот они сейчас пытаются создать максимально негативный фон для вхождения Зеленского во власть, то есть как можно больше рогаток, как можно больше волчьих ям, куда можно попасть. А, с другой стороны, естественно, этим пользуется Российская Федерация, которая всегда использовала внутриукраинский конфликт между политическими элитами в своих интересах.

Поэтому сейчас Россия, с одной стороны, с помощью санкций очень четко маркирует те политические силы внутри Украины, с которыми она готова вести переговоры, и мы это увидели уже по осенним санкциям прошлого года, когда под санкционную политику из Российской Федерации попали даже те украинские политики, которые занимали откровенно пророссийскую позицию и на всевозможных эфирах использовали пророссийскую риторику - и вдруг неожиданно они попали в санкционный пакет. Это говорит о том, что Россия показывает таким образом, что она больше не будет мириться с ситуацией, когда, условно говоря, днем некоторые украинские политики говорят о любви к России, о любви к Пушкину, а вечером подбивают баланс состояния своих счетов в западных банках, которые наполняются, в том числе, за счет использования преференций, которые они имели с помощью поставок тех же энергоресурсов из Российской Федерации.

Сейчас Россия очень четко маркирует те политические элиты, с которыми она желает вести переговоры. Мы это видим по последним событиям, по визитам некоторых украинских политиков в Москву, и она будет показывать украинскому обществу именно те политические силы, с которыми готова вести переговоры и решать возникшие проблемы. Естественно, для России сейчас нужно максимально повысить цену решения этих проблем. Поэтому для России максимально выгодна та ситуация, которая сейчас складывается в нашей стране. То есть внутриполитический конфликт между политическими силами, которые заявляют примерно одни и те же внешнеполитические, экономические позиции - стремление в Европу, евроатлантическая интеграция. И на этом конфликте между этими силами создается максимально удобный плацдарм для Кремля. То есть сейчас Россия создает политический плацдарм для вхождения в украинский политикум под парламентские выборы.