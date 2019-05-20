Сами не справимся: Зеленский попросил у США ужесточить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей США, с которыми провел встречу в Киеве после инаугурации, ужесточить санкции против России.

Об это сообщают на официальном сайте главы государства.

В частности, Зеленский провел встречу с представителями Белого дома, где поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.

"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - заявил президент Украины.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла в Украину на церемонию инаугурации.