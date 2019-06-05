"Слуга народа" или Тимошенко: что ждет Зеленского на выборах в Раду

Почти 41% - столько избирателей по данным свежих социологических сследований готовы отдать голоса за партию "Слуга народа". За последние несколько недель рейтинг президентской силы упал почти на 3%. Но и конкурентам пока также рано радоваться. Их результаты не превышают даже 15%. До выборов остаётся чуть меньше двух месяцев, но кто сформирует парламент до сих пор остаётся большой загадкой, в которой "Апостроф" попытался разобраться.

3 июня Центр Социальный мониторинг и Украинский институт социальных исследований им. Яременко представили результаты своего роллингового исследования (предусматривает постоянное обновление данных соцопросов на более актуальные).Они провели опросы среди тех, кто уже определился со своим выбором и кто ещё думает, кому отдать свой голос.

Так, по состоянию на 31 мая за партию президента Владимира Зеленского "Слуга народа" готовы проголосовать 40,9% определившихся и 30,8% сомневающихся. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За життя" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука - 11,1% и 8,2% соответственно. Отметим, что сейчас ведутся переговоры об объединении всего "Оппозиционного блока" и совместного похода на парламентские выборы, поэтому после сообщения об объединении можно ожидать роста поддержки.

Далее следуют "Европейская солидарность" Петра Порошенко - 10,5% и 7,9%. "Батькивщину" Юлии Тимошенко рассматривают 9,3% и 7%.

На данный момент только эти партии преодолевают 5% барьер для прохождения в парламент. Но эти показатели не окончательные и с каждым новым рейтингом они будут или увеличиваться, или понижаться.

Отметим, что с 20 мая, с момента заявления Зеленского о досрочных выборах, ещё не все партии сообщили, как и с кем они пойдут на выборы. Ни одна политическая сила не представила свои избирательные списки, и не начала активную рекламу. Социолог Ирина Бекешкина считает, что эти моменты не важны для избирателя.

"Это мало кого интересует. Если треть населения готовы отдать голоса за партию "Слугу народа", о которой они ничего не знают, то вряд ли их что-то остановит", - прокомментировала она "Апострофу".

Но в случае с партией Зеленского есть нюансы. По мнению Бекешкиной, как только в месседжах президента появится четкая позиция по конкретным вопросам, то избиратель может, как уйти, так и прийти. Это касается вопросов разрешения конфликта на Донбассе, сотрудничества с НАТО и т.д.

Разумеется, в команде Зеленского никакой конкретики предлагать обществу не собираются. Особенно перед парламентскими выборами. Для них важно не потерять ту колоссальную поддержку, которая уже сложилась. Но вот период для выборов был выбран не самый удачный.

"Я не думаю, что в день голосования, 21 июля, будет высокая явка. Люди будут в отпусках, в том числе и молодёжь, которая голосовала за Зеленского на президентских выборах. Это будет плохо для "Слуги народа". Но в лидерах гонки они все равно останутся", - прогнозирует социолог.

А вот для Тимошенко выборы летом - отличная возможность мобилизировать свой электорат.

"Ее избиратель никуда не уедет, он останется дома - в сёлах", - говорит Бекешкина.

Возможно это позволит лидеру "Батькивщине" получить на выборах 10-15% голосов, что будет соответствовать ее результатам на президентских. Политический эксперт Петр Олещук в разговоре с "Апострофом" предположил, что Тимошенко будет работать на максимум.

Для Юлии Тимошенко выборы летом - отличная возможность мобилизовать свой электорат Фото: tymoshenko.ua

"Сейчас Тимошенко строит кампанию, исходя из того, что это, по сути, - выборы премьер-министра. Она демонстрирует Зеленскому, что ему нужен опытный премьер, и она лучший претендент. Поэтому Тимошенко нацелена на получение хорошего результата для создания коалиции с Зеленским", - считает эксперт.

Он уверен, что формирование коалиции в принципе будет "крутиться" вокруг "Слуги народа". Если будет ее серьезное доминирование, то и прогнозы по не созданию коалиции отпадут. По последним социсследованиям, у Зеленского не получится создать коалицию исключительно из своей партии. Да, она наберёт максимум по сравнению со всеми, но провести 226 людей ей не удастся даже с помощью мажоритарщиков.

"И маловероятно, что коалиция создастся без "Слуги народа". Потому что остальным силам очень тяжело будет объединиться. Как сможет объединиться Порошенко, например, с "Оппозиционным блоком" или с Тимошенко? Это будет нелегко объяснить избирателю. Поэтому им всем проще сотрудничать с политсилой Зеленского,чем между собой", - предполагает Олещук.

Социолог Бекешкина уточняет, что не стоит списывать со счётов партии, у которых рейтинги сейчас колеблются в районе 3-4%. Она считает, что у них есть шансы набрать желаемые 5%. На данный момент, среди таковых могут быть партии Игоря Смешко, Святослава Вакарчука, Анатолия Гриценко и, возможно, Владимира Гройсмана.

"В рейтингах отсутствует политсила мэров Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса. К ним могут со временем присоединиться другие украинские мэры и постепенно партия будет создавать конкуренцию уже существующим", - комментирует социолог.

И эта новая партия демонстрирует, что новые силы создаются, но только новые лица там не появляются. Все партии, представленные в рейтингах, уже имеют какой-то опыт и, грубо говоря, репутацию. "Новичков" двое - "Слуга народа" и "Голос" Вакарчука, но и он не проходит по всем категориям новизны. Хотя это и не так страшно, главное новое лицо уже есть, и его выбрали на президентских выборах.

"Герой есть. Это - Зеленский. Те, кто хотел новых лиц, они их увидели", - объясняет социолог.

Поэтому как будет голосовать избиратель 21 июля ещё пока тяжело предсказать, как и то, состоятся ли выборы в этот день. Возможно, из-за неуверенности в этом многие партии не спешат начинать активную предвыборную кампанию, которая может обойтись в миллионы гривен.