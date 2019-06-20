Зибров, Винник и дерзко расстегнутая рубашка: чем и как засевают свои округа мажоритарщики

Пока судьи Конституционного суда определяются, соответствует ли нормам Конституции указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, кандидаты-мажоритарщики времени даром не теряют и уже вовсю засевают свои округа всевозможными благами. Ведь даже если стражи Основного Закона отменят досрочные выборы, электорально-аграрные труды кандидатов не пропадут, напротив, они дадут еще более обильный урожай к осени. Как идет кандидатская посевная в регионах Украины, и чем пытаются завлечь избирателей, выяснял "Апостроф".

Детские технологии

В Украинской политике существует три незыблемых традиции:

1. Во всех бедах страны всегда следует обвинять "попередников".

2. Обещание снять депутатскую неприкосновенность непременно должно прозвучать хотя бы 10 раз в течение избирательной кампании.

3. Хочешь нарастить рейтинг – иди к детям.

И так уж совпало, что свой указ о роспуске парламента Владимир Зеленский выдал накануне Международного дня защиты детей, который выпадает на 1 июня. И пока в столице эксперты, юристы и журналисты спорили, имел ли право президент умножать на ноль парламент, существует коалиция или нет, политические "аграрии" сориентировались молниеносно и кинулись организовывать на своих округах детские праздники.

За этим занятием застали, например, депутата Одесского горсовета Дмитрия Танцюру, который, по информации СМИ, планирует поход в парламент от 133 округа в Одессе. Рецепт детского праздника от Танцюры прост, как устройство лопаты: устанавливаешь в городе небольшую сцену с баннером, пишешь на баннере "День защиты детей" и свое имя, раздаешь детям шарики с надписью: "Дмитрий Танцюра". Разыгрываешь парочку китайских бюджетных смартфонов в конкурсах, выкладываешь фотоотчет в Facebook, подписываешь сторис: "Мы постоянно работаем для детей и ради детей", вуаля, и дело в шляпе. Ах, да, непременный атрибут детского праздника по-танцюровски – сладкая вата, которую детям накручивают молодые девушки в футболках с надписью: "Дмитрий Танцюра". Бюджетненько, но не значит, что неэффективно.

Хочется размаха? Пожалуйста. Бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк, который баллотируется в Раду по 95 избирательному округу (Киевская область) устроил детские праздники по всему округу: Ирпень, Боярка, Вишневое, Белогородка. Непременные атрибуты – шарики с символикой партии Карплюка и его ФИО.

Бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк устроил детские праздники по всему округу: Ирпень, Боярка, Вишневое, Белогородка

А действующий нардеп, избранный от 135 округа, Сергей Кивалов (избирался по округу в Раду уже 4 раза) устроил сразу два детских праздника в Приморском районе Одессы с батутами, бесплатной сладкой ватой, аквагримом для детей, шоу аниматоров, конкурсами, призами, в общем, все как у людей. А чтобы маленькие граждане, а главное, их родители не забывали, кому обязаны веселым досугом, баннеров, плакатов, футболок, шариков с надписью "Сергей Кивалов за Одессу" на территории парка Шевченко, вероятно, было даже больше, чем самих гостей праздника.

Впрочем, организация детских агитационных перформансов, занятие хоть и важное, но оставляет мало пространства для креатива, а без креатива в нынешних политических реалиях, рассчитывать на хороший урожай на округе не стоит.

Мажоритарные креативщики

Это понимает, например, депутат Одесского облсовета Виталий Саутенков, который на 139 округе раздавал... очки.

"Провели бесплатную диагностику зрения для всех желающих с последующей выдачей очков (в общем итоге нашим фондом было уже выдано около 10 000 бесплатных очков)", - отрапортовал в своем Facebook Виталий Саутенков.

Кстати, очками засевает 130-й округ в Николаевской области и нардеп от "Народного фронта" Игорь Бриченко. Правда, этот округ - вотчина мажоритарщика Андрея Вадатурского, но это не мешает Бриченко, а точнее, его благотворительному фонду "Крокуємо з турботою" бесплатно организовывать проверку зрения жителей села Новопетровка и также раздавать очки. Эту акцию Бриченко называет "Смотреть и видеть". А чтобы нардепа ни в коем случае не заподозрили в "посевной" на округе, Бриченко уверяет: "Эта акция не несет в себе никакого политического подтекста, а реализует право заниматься благотворительностью в соответствии с законами Украины, и в соответствии со статусом БФ Игоря Бриченко "Крокуємо з турботою", - отмечается на страничке благотворительного фонда в соцсетях.

Впрочем, стоит отдать нардепу должное. В отличие от других парламентариев, которые осыпают благами избирателей своего округа за бюджетные средства, а потом подают это как личную инициативу, Игорь Бриченко честно признается, что, например, деньги на социальный спортзал, который он открывал 10 июня в Снигиревке, оборудован за деньги налогоплательщиков. Но! Кто похлопотал перед Кабмином о выделении средств? Игорь Витальевич Бриченко.

Особый креатив от имени нардепа Геннадия Чекиты зафиксировали в конце мая местные журналисты из Одессы. Агитаторы Чекиты раздавали жителям Малиновского района… наборы медикаментов. Подарки от нардепа вышли максимально брутальными: бинт, вата, перекись водорода, активированный уголь, несколько таблеток цитрамона и аспирина и два заветных пузырька с настойками на все случаи жизни – валерианы и пустырника.

Решил зайти с козырей и экс-мэр Полтавы Александр Мамай. На президентских выборах Мамай был одним из доверенных лиц Юрия Бойко в Полтавской области, и, хотя о парламентских амбициях Мамай еще официально не заявил, бывший чиновник активно "засевает" регион. Да еще и как. В начале июня Александр Мамай объявил о розыгрыше 100 билетов на концерт Олега Винника. Позже, победители могли получить билеты на концерт Винника в офисе политической партии "Совесть Украины".

Действующий нардеп, избранный от 135 округа, Сергей Кивалов устроил сразу два детских праздника в Приморском районе Одессы prawwwda.com

А вот нардеп от Радикальной партии Артем Витко, который метит в парламент во второй раз от 149 округа (Полтавская область), никаких билетов не разыгрывал. Нардеп решил действовать масштабно и просто привез в Новые Санжары целого народного артиста Павла Зиброва, о чем не забыл отрапортовать на своей страничке в соцсетях. Декорация была такая: новосанжарчане "просят" Витко поскорее баллотироваться в новый созыв ВР, Витко любезно принимает "приглашение", на сцену выходит Зибров и нардеп, артист и благодарные слушатели сливаются в музыкальном экстазе.

Не думал, не гадал идти в нардепы по мажоритарке и руководитель Черкасского областного военкомата Евгений Курбет.

"После объявления внеочередных выборов в Верховную Раду Украины ко мне обратились общественные активисты, представители местного самоуправления, медики, участники боевых действий, инициативные группы и граждане Черкасской области, чтобы я продолжал представлять и защищать их интересы на высшем государственном уровне - в парламенте. Как человек, верный военной присяге - защищать и служить народу, - я даю свое согласие", - заявил на днях Курбет. Правда, общественная организация "ЛАД", почетным членом наблюдательного совета которой является военком, начала "засевать" округ еще весной, причем в прямом смысле этого слова. От имени общественной организации местным жителям раздавали… семена: петрушки, свеклы, огурцов, кабачков, укропа. При этом агитаторы-общественники проявили чудеса нейминга, запаковав семена огурцов в брендированные пакетики "ЛАДа" и назвали их "Черкасский ковбой".

Оригинальный способ снять электоральные сливки придумал и действующий нардеп от БПП Руслан Сольвар. Парламентарий прошел в Раду по 91 округу Киевской области и намеревается сделать это еще раз, правда, уже как самовыдвиженец. В своем округе Сольвар запустил автобусы, которые совершенно бесплатно перевозят льготников. А чтобы пассажиры на следующих выборах не перепутали фамилии в бюллетенях, на автобусах огромными буквами написано "с уважением к вам, Руслан Сольвар", ну, и конечно же, напечатан портрет нардепа.

Коллега Сольвара по фракции БПП, мажоритарщик от 38 округа (Днепропетровская область) Вадим Нестеренко пошел еще дальше. По информации наблюдателей "Гражданской сети ОПОРА", 11 июня Нестеренко пригласил своих потенциальных избирателей послушать отчет о своей работе на округе. Все было честно: отчет люди услышали, а потом агитаторы Нестеренко, а точнее, его благотворительного фонда "Твой родной край", начали раздавать… лотерейные билеты. Правда, что именно можно выиграть в этой лотерее от благотворительного фонда нардепа – неизвестно, но, чтобы получить билетик, необходимо заполнить специальную форму и оставить свои персональные данные.

Посевная по олдскулу

Но все еще остаются и такие кандидаты, кто уверен, что очки, концерты, билеты, автобусы и прочие изыски – пустая трата времени и ресурсов. По их мнению, наиболее эффективно воздействовать на избирателя можно старым проверенным средством – раздачей еды. Ведь еда, в отличие от очков, нужна всем.

Например, в Луганской области в конце мая местным жителям бесплатно раздавали мешки с сахаром от имени депутата-мажоритарщика Сергея Шахова. А на Пасху команда нардепа Александра Фельдмана раздавала бесплатные куличи прямо на входе в зоопарк "Фельдман экопарк". Распространяла пасхальные куличи и общественная организация "ЛАД" Евгения Курбета.

Вкусные подарки на майские праздники раздавал и нардеп Алексей Гончаренко. Об этом сообщал Центр противодействия коррупции. В набор от Гончаренко вошла коробка конфет, бутылка вина, чашка и листовка с изображением парламентария в белой, дерзко расстегнутой на две первые пуговицы рубашки.

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Фейковая благотворительность

Интересная деталь: практически все свои благие начинания депутаты и кандидаты в депутаты проводят через благотворительные фонды имени самих себя.

"Благотворительные фонды – формы легализации коррупционных и криминальных схем на выборах, - поясняет "Апострофу" генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. – В законе четко прописаны нормы относительно запрета подкупа избирателей. Подкуп ведь может быть не только в форме продовольственных наборов или конвертов с деньгами. Это могут быть и разные услуги, например, туристические. А благотворительные фонды позволяют избежать ответственности, ведь подкуп от имени благотворительных фондов происходит полностью безнаказанно. Мы даже встречали примеры, когда кандидат публично разводил руками и говорил, что официально к благотворительному фонду он не имеет никакого отношения и даже не понимает, почему в своем названии фонд использовал имя и фамилию созвучные с именем и фамилией кандидата".

А чтобы перестраховаться на все 100%, и получить полный иммунитет от обвинений в подкупе, кандидаты в нардепы используют еще одну распространенную схему: до последнего тянут с регистрацией в ЦИКе, параллельно раздавая очки, продукты и подарки. Ведь если кандидат официально не зарегистрирован, то и обвинить его в подкупе, даже непрямом – невозможно.

Изменить ситуацию могли бы изменения в избирательное законодательство. Но, во-первых, зачем нардепам рубить сук, на котором они сами же и сидят, а, во-вторых, по словам Кошеля, как бы идеально ни были прописаны законы, кто захочет купить избирателей, тот всегда придумает, как это сделать.

"Только изменениями в законодательство мы проблему не решим. Мы только частично сможем уменьшить ее масштабы. Решение проблемы в общем связано с уровнем политической культуры украинцев. Например, мы призываем украинцев не голосовать за кандидатов, которые используют технологии подкупа. Полностью такие технологии, конечно, не искоренить, но существенно ограничить влияние возможно. Например, еще 10-15 лет назад технология подкупа срабатывала на 80%. То есть из 100 граждан, которые получали конверты или продуктовые наборы, 80 - честно голосовали за кандидата. Сейчас эффективность этой технологии меньше 50%. Потому-то политики и стали использовать схемы непрямого подкупа, ведь если просто дать конверт с деньгами, это может вызвать скандал и сопротивление", - резюмировал эксперт.